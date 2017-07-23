﻿النظام السوري يخرق اتفاق وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية لدمشق

لندن – « القدس العربي» – وكالات: تعرضت مناطق عدة في الغوطة الشرقية، آخر أبرز معاقل الفصائل المعارضة قرب دمشق، لغارات جوية وقصف من قوات النظام السوري، أمس الأحد، رغم دخول وقف الأعمال القتالية يومه الثاني، وفق ما أفاد به «المرصد السوري لحقوق الانسان».

وذكر المرصد أن «الطائرات الحربية التابعة لقوات النظام استهدفت أطراف بلدة عين ترما بست غارات، كما نفذت غارتين على وسط واطراف مدينة دوما».

وطاولت قذيفة أطلقتها قوات النظام أطراف مدينة جسرين، غداة قذائف وصواريخ استهدفت السبت بعد سريان الهدنة، مناطق عدة، أبرزها عين ترما ومدينة حرستا. ولم يسجل المرصد أي خسائر بشرية.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن «قصف قوات النظام يعد خرقاً لوقف اطلاق النار»، نافياً «وجود أي من الفصائل الجهادية في المناطق التي طاولها القصف».

وبدأ ظهر السبت تطبيق وقف للأعمال القتالية في منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق، بعد ساعات من إعلان روسيا الاتفاق على آليات لتطبيق هذه الهدنة.

لكن الجيش السوري أعلن في بيان سريان وقف الاعمال القتالية في «عدد من مناطق الغوطة الشرقية»، من دون أن يسمي المناطق غير المشمولة بالهدنة.

وتخوض قوات النظام منذ أسابيع معارك على أطراف عين ترما التي تسيطر عليها فصائل معارضة في محاولة للتقدم إلى المنطقة الفاصلة بين البلدة وحي جوبر في شرق دمشق، الذي يسيطر المقاتلون على أجزاء منه.

وتحاصر قوات النظام وحلفاؤها منطقة الغوطة الشرقية منذ أكثر من أربع سنوات، وغالباً ما شكلت هدفاً لعملياتها العسكرية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أول من أمس السبت «التوقيع على اتفاقات حول آلية عمل منطقة خفض التصعيد في الغوطة الشرقية» بناء على محادثات أُجريت في القاهرة وضمت «مسؤولين من وزارة الدفاع الروسية والمعارضة السورية المعتدلة تحت رعاية الجانب المصري».

ووقعت الأطراف، حسب البيان اتفاقات تم بموجبها «تحديد حدود مناطق خفض التصعيد وكذلك مناطق الانتشار وحجم قوات مراقبة خفض التصعيد»، كما وافقت على اعتماد «طرق لايصال المساعدات الانسانية إلى السكان وتأمين حرية التحرك للمقيمين».

ولم تعلن أي من الفصائل الكبرى التي تحظى بنفوذ في الغوطة الشرقية توقيع الاتفاق، وأبرزها جيش الاسلام، في وقت رحب فيلق الرحمن، أحد ابرز الفصائل، بالاتفاق واعتبره «امتداداً لاتفاق وقف اطلاق النار في جنوب غرب سوريا»، في اشارة إلى هدنة بدأ تطبيقها في التاسع من الشهر الحالي في محافظات درعا والسويداء والقنيطرة.

وقال المتحدث باسم «فيلق الرحمن» وائل علوان لموقع»زمان الوصل» المعارض إن «إعلان الروس توسيع اتفاق خفض التصعيد ليشمل الغوطة الشرقية يأتي نتاج حركة الاتصالات الدائرة حالياً بين روسيا والولايات المتحدة والأردن، وهو امتداد لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا، الذي أعلن عنه مؤخراً».

وأضاف: «إننا نثني على موقف فصائل الجبهة الجنوبية العاملة في حوران، والتي ضغطت خلال الأيام الماضية ليشمل اتفاق وقف إطلاق النار المعمول به في جنوب سوريا منطقة الغوطة الشرقية، التي تتعرض لمحاولات متكررة من قوات الأسد وميليشيات لاجتياحها». وتابع: «إننا في فيلق الرحمن لم نتواصل مع أحد في خصوص ذلك ولم نوقع أو نشارك في أي اتفاق على أننا نرحب بأي جهد إقليمي أو دولي يوقف الهجمات العنيفة المتواصلة لأكثر من شهر من قوات الأسد على الغوطة الشرقية والتي استخدمت فيها الغازات السامة والغارات الجوية وراح ضحيتها عشرات المدنيين».

وواصل: «مع إعلان هذا الاتفاق من قبل الروس اليوم فإننا لا نتوقع أن يلتزم نظام الأسد وإيران بالاتفاق الجديد، وقد أعلنت عدة اتفاقات دولية سابقة شملت الغوطة، ولم تلتزم بها قوات الأسد وميليشيات إيران».

وتشكل الغوطة الشرقية وجنوب سوريا منطقتين من أربع مناطق نص عليها اتفاق «خفض التصعيد» الذي وقعته كل من روسيا وإيران حليفتا النظام، وتركيا الداعمة للمعارضة في استانا في أيار/مايو.

وينص الاتفاق بشكل رئيسي على وقف الأعمال القتالية بين قوات النظام والفصائل المعارضة ووقف الغارات الجوية وإدخال مساعدات انسانية. لكن الخلاف حول الجهات التي ستراقب وقف اطلاق النار وآلية عملها، أخرت تطبيق الاتفاق.