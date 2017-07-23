﻿«افدي» تطالب بعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 5 يونيو

الدوحة ـ «القدس العربي»: طالبت بعثة منظمة «افدي» الدولية التي تضم 20 عضوا من دول أوروبية دول الحصار الأربع (السعودية، الإمارات، البحرين، مصر) بضرورة الرفع الفوري للحصار المفروض على قطر، وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل 5 حزيران/يونيو الماضي، وتقديم تعويضات للمتضررين، ولم شمل الأسر الخليجية المتضررة من قرارات الإبعاد، والسماح للطلاب المتضررين باجتياز امتحانات استراكية، حتى لا تضيع عنهم سنتهم الدراسية.

وفي ختام زيارتها للدوحة، حيث التقت مواطنين من مختلف الدول الخليجية المعنية بالأزمة، دعت المنظمة البرلمان الأوروبي لعقد جلسات استماع مع أعضاء بعثة «افدي» الدولية للاستماع إلى تقريرها وملاحظاتها التي جمعتها من الضحايا مباشرة، وضرورة مخاطبة دول الحصار لمطالبتها برفع الضرر، ومعالجة القضايا الإنسانية المستعجلة.

ونوهت البعتة الدولية التي تضم حقوقيين ومحامين وصحافيين وقضاة وأخصائيين نفسانيين إلى أنها ستتوجه إلى البرلمان الأوربي حيث ستقدم له خلاصات عملها وتقريرها النهائي. ومخاطبة دول الحصار الأربع من أجل رفع الحصار، والنظر في قضايا متعلقة بحالات إنسانية مستعجلة. كما ستتوجه إلى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بكل آلياته الأممية. وستقوم البعتة بدراسة إمكانية رفع شكاوى لدى الدول التي يتمتع قضاءها بالاختصاص الولائي الشامل.

وبعد يومين من جلسات الاستماع لضحايا الحصار، عقدت بعتة «افدي» الدولية مؤتمراً صحافياً أمس بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، حضره أعضاء البعتة لتقديم خلاصة ملاحظاتهم الأولية، قبل صياغة تقريرها النهائي. وقال عبد مراري المجيد، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى منظمة «افدي» إنه بعد قرار الدول الأربعة ضرب طوق وحصار بحري وجوي وبري على دولة قطر وقطع كل العالقات الإقتصادية والدبلوماسية التي تجمع بينها، نددت منظمة إفدي الدولية بهذه الخطوة الغريبة، واعتبرتها خارج إطار قواعد القانون الدولي وخرقا للمواثيق الإقليمية والإتفاقيات الدولية ولميثاق الأمم المتحدة.

وأشاد بتجاوب اللجنة الوطنية للحقوق الإنسان، والسماح لها بلقاء ضحايا الأزمة والاستماع اليهم، داعيا دول الحصار إللى السماح لها بزيارة مماثلة للاستماع إلى وجهة نظرها.

ونوّه إلى أن زيارة «افدي» للدوحة كانت تهدف إلى «الوقوف عن كثب، من خلال خبراء مستقلين، على حجم الخروقات الحقوقية والإنسانية التي يكون قد تسبب فيها وسيتسبب فيها هذا الحصار على المقيمين في دولة قطر وخارجه»، و» إجراء إتصالات ولقاءات في عين المكان وبصفة تلقائية مع المتتبعين للشأن المحلي وأعضاء من المجتمع المدني القطري»، و»التزود بتقارير وشهادات عن الوضع الإنساني جراء الحصار « إلى جانب «الوقوف إلى جانب شبكة الجزيرة الإعلامية في ممارسة حقها في التعبير وحماية طاقمها الإعلامي في تأدية مهمته الصحافية والإعلامية من غير أي شكل من أشكال التهديد».

وقال فرنسوا بورغا، الكاتب والباجث الفرنسي ومدير البحوث في معهد البحوث والدراسات عن العالم العربي إن «الأساليب المتبعة في تطبيق الحصار على قطر، تؤكد الحديث ليس عن مصالح دول، بل محاولة من دول الحصار ضرب مصالح الأفراد لدفعهم إلى الضغط على النظام في قطر، وممارسة شغوط على المواطنين والمقيمين في قطر لدفعهم لمغادرة قطر».

وشدّد أن ما يحصل حو حصار وليس مجرد مقاطعة، لافتا إلى أنه تم تجاوز المقاطعة التي تعني عدم التعامل مع دولة، إلى فرض قيود على حركة النقل جوا وبرا وبحرا، وهذا بمثابة حصار بمفهوم قوانين الأمم المتحدة.

في حين، قالت الدكتور ميريد تاج، طبيبة نفسانية من المملكة المتحدة: «لم أكن أتوقع حصول حالات اكتئاب كما رأيته لدى العائلات والضحايا، بسبب دفع أطفال وأمهات وآباء للانفصال عن بعضهم».

ونقلت شهادات عن «حالة الخوف والهلع التي تصيب الأطفال والنساء بسبب احتمال أبائهم وأزواجهن لدولة قطر في أي لحظة، نتيجة تهديدات دول الحصار لهم، فيما أكد كثيرون أنهم لا يهتمون بالسياسية، بقدر اهتمامهم بأن يعيشوا بسلام».

ولفت إلى أن العائلات التي التقتها البعت تتواجد في وضعيات خطيرة ومزرية، وبخاصة النساء، باعتبار أن معظمهن إما قطريات متزوجان من سعوديين أو إماراتيين أو بحرينييين، أو نساء من دول الحصار متزوجات بقطريين، ولهن أطفال من جنسيات الدول الخليجية المعنية بالأزمة. والأخطر، أن الأطفال هم أول ضحايا هذه الأزمة، لأن آباءهم مطالبين بالعودة إلى بلدانهم، ما من شأنه أن يعرضهم للتشتت العائلي. كما أن الكثير من الأمهات ممن التقينا بهن يقمن منذ سنوات طويلة في دول مجاورة لبلدهن، وأصبحن مرتبطات بالبلد الذي تزوجن فيه».

وقال مصطفى عاكوب، مدير قسم آسيا والباسفيك بـ»افدي» الدولية إن العائلات التي التقى بها أجمعت على أن السلطات القطرية كانت متعاونة جدا مع القطريين ومواطني دول الحصار.