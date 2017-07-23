﻿الخارجية الأمريكية تعين وليم غرانت قائماً بالأعمال في سفارتها في الدوحة

الدوحة ـ «القدس العربي»: عينت وزارة الخارجية الأمريكية وليم غرانت في منصب القائم بالأعمال للسفارة الأمريكية فى الدوحة، قطر، ليكون ممثلا لحكومة بلاده، ويقود السفارة في تعاملها الدبلوماسي مع دولة قطر إلى حين تعيين سفير جديد.

وقالت السفارة الأمريكية في الدوحة في بيان لها، إن غرانت دبلوماسي أمريكي رفيع المستوى، يتمتع بخبرة واسعة في المنطقة. يصل إلى الدوحة بعد أن أمضى سنة دراسية كأستاذ زائر للأمن القومي في جامعة الدفاع الوطني في واشنطن».

وأشارت إلى أن القائم بالأعمال الجديد تولى في الفترة من 2013 إلى 2016 منصب نائب رئيس البعثة في السفارة الأمريكية في إسرائيل. وساعد في إدارة العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل خلال فترة شملت مخاوف الإرهاب في سوريا ومصر، ومعاهدة الإتفاق النووي مع إيران والمفاوضات حول السلام الإسرائيلي ـ الفلسطيني.

وخدم وليام غرانت فترتين في العراق، وكان آخرهما القنصل العام في القنصلية الأمريكية العامة في البصرة، العراق، واحدة من أكبر القنصليات في العالم مع أكثر من 1000 موظف و متعاقد. وكان السيد غرانت مستشارا سياسيا في بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في الفترة من 2010 إلى 2012، حيث قاد الفريق الأمريكي في مجلس الأمن الدولي. من 2009 إلى 2010 كان كبير الممستشارين ا لشؤون العراق في مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية. كما شغل أيضاً منصب نائب رئيس البعثة في لبنان من 2007 إلى 2009، وهو وقت من التوتر مع القوات المدعومة من سوريا. كما شغل منصب نائب رئيس البعثة في جمهورية مالطة من عام 2004 إلى عام 2007.

وفي وقت سابق من حياته المهنية، عمل غرانت في إيطاليا والأرجنتين وبولندا وواشنطن، وعمل على نطاق واسع في الشؤون الاقتصادية. وهو حاصل على درجة في علم الاجتماع وانضم إلى وزارة الخارجية الأمريكية في عام 1984.

ويأتي تعين القائم بالأعمال الجديد بالسفارة الأمريكية بالدوحة، في انتظار تعيين سفير جديد خلفا للسفيرة السابقة دانا شيل سميث، التي عادت لبلادها، اثر انتهاء مهامها شهر حزيرانم يونيو الماضي. في وقت تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين تعاونا وثيقا على المستوى السياسي والعسكري.

وأشاد التقرير السنوي للخارجية الأمريكية بشأن الإرهاب لعام 2016، بالشراكة بين واشنطن والدوحة في مكافحة الإرهاب، وقالت الخارجية الأمريكية إن قطر شريك كامل وعضو فاعل في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

أكد تقرير الخارجية الأمريكية أن قطر تعاونت وعملت على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي ضد الإرهاب، مشيراً إلى أن الوكالات الأمنية الأمريكية ونظيراتها القطرية تربطها علاقة قوية وبناءة، ولا سيما على صعيد تبادل المعلومات، وبأنها كانت شريكاً كاملاً وعضواً فاعلاً في التحالف الدولي للحرب على تنظيم الدولة، حيث قدمت دعماً وتسهيلات للعمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة.

وغادرت السفيرة السابقة لواشنطن الدوحة في عزأسوأ أزمة تعيشها منطقة الخليج، إثر قرار المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وفرض حصار إنساني على الدوحة، لم يستثن الدواء ولا الغذاء.