﻿يوشكا فيشر: الفصل المقبل من الصراع في الشرق الأوسط سيكون بين السعودية وإيران

لندن ـ «القدس العربي»: قال وزير الخارجية الألماني السابق، يوشكا فيشر، أن الفصل المقبل في منطقة الشرق الأوسط هو الصراع المباشر بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي لا يقل خطورة عن الأحداث التي مر بها الإقليم خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى.

فيما كشفت «فورين بوليسي» المقربة من مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب كلّف فريقاً للتعامل مع الاتفاق النووي بعيداً عن وزارة الخارجية. وحذر الرئيس الأمريكي طهران من العواقب الوخيمة في حال مواصلتها احتجاز المواطنين الأمريكيين.

وكتب يوشكا فيشر في مجلة بروجيكت سينديكيت أنه بعد انتهاء ملف محاربة تنظيم الدولة، فإن منطقة الشرق الأوسط ستشهد فصلاً جديداً ألا وهو الصراع المباشر بين الرياض وطهران.

وأوضح أن هزيمة التنظيم الإرهابي لن تكون نهاية الحروب الدموية في المنطقة، وسيبدأ فصل لا يقل خطورةً عن الفترة التاريخية التي مرت بها الشرق الأوسط بعد الحرب العالمية الأولى، مضيفاً أنه لا توجد حلول عملية واقعية لوضع حد لدوامة العنف هناك، وأن القوى الغربية ضالعة بشكل كبير في استمرار هذه الدوامة.

وأكد أن أي حديث عن معاهدة سايكس-بيكو التي تمت بين بريطانيا وفرنسا في عام 1916 لتقسيم المنطقة بينهما، يغضب بشدة العالم العربي وكأنه تم التوافق على هذه المعاهدة قبل يوم واحد وليس قبل قرن.

وفي سياق مقارب، كشفت مجلة فورين بوليسي نقلاً عن مصادر مطلعة في البيت الأبيض طلبت عدم الإفصاح عن هويتها، أن دونالد ترامب غير راض من أداء فريق وزارة الخارجية الأمريكية وتقاريرها الداعمة لإيران فيما يتعلق بملف الاتفاق النووي، مضيفةً أن الرئيس الأمريكية لم يخف عدم رضاه من وزير خارجيته، وأنه كلّف فريقاً آخراً لهذا الغرض بعيداً عن الخارجية.

وأوضحت أن ترامب طلب من الفريق الجديد إعداد تقرير كامل لإثبات عدم التزام طهران بتعهداتها تجاه الاتفاق النووي خلال فترة 90 يوماً. وأكدت المجلة أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الأخير حول التزام إيران بتعهداتها، أحرج ترامب بشكل كبير، وأن الرئيس الأمريكي ومن خلال الفريق الجديد يحاول أن يمنع الخارجية من إصدار تقريرها المقبل على أساس التزام إيران بتعهداتها.

ولفتت فورين بوليسي النظر إلى أن ريكس تيلرسون فشل في تمهيد الأرضية للإعلان عن عدم التزام إيران بالاتفاق النووي.