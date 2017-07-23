﻿أردوغان يبدأ جولة لتهدئة التوتر بلقاء مع العاهل السعودي ويصل اليوم قطر

لندن ـ «القدس العربي» ووكالات: التقى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أمس الاحد الملك السعودي سلمان في مدينة جدة غرب السعودية، أولى محطات جولته الخليجية، محاولا نزع فتيل التوتر بين قطر وأربع دول عربية مجاورة تتهمها بدعم الإرهاب.

ويسعى الرئيس التركي إلى عرض وساطته في الخلاف غير المسبوق، رغم اعتباره أقرب إلى قطر.

وقالت وكالة الانباء السعودية الرسمية انه «جرى خلال المباحثات، استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين، وبحث تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة في سبيل مكافحة الإرهاب ومصادر تمويله».

وبعد جدة، توجه اردوغان مساءالأحد إلى الكويت والاثنين إلى قطر.

وصرح اردوغان في مؤتمر صحافي في اسطنبول قبل ان يصعد على متن الطائرة التي تنقله إلى السعودية «ليس في صالح أحد ان تطول هذه الأزمة أكثر»، مضيفا ان «العالم الإسلامي في حاجة إلى تعاون وتضامن وليس إلى انقسامات جديدة».

وكانت السعودية والامارات والبحرين ومصر قطعت في الخامس من حزيران/يونيو 2017 علاقاتها بقطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية على خلفية اتهامها بدعم الإرهاب. وتأتي زيارة اردوغان بعد يومين من عرض أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اجراء حوار لكن من دون «املاءات».

وتضع هذه الأزمة الإقليمية المستعصية تركيا في وضع غير مريح كونها تقيم علاقات وثيقة جدا مع الدوحة، لكن اردوغان سعى أيضا في السنوات الأخيرة إلى تطوير العلاقات مع السعودية.

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأحد، في مدينة جدة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وعقد الجانبان اجتماعا مغلقا حضره مسؤولون أتراك.

ويرافق الرئيس التركي في جولته عقيلته أمينة أردوغان، ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ووزير الاقتصاد نهاد زيبكجي، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية براءت البيرق، ووزير الدفاع نور الدين جانكلي، ورئيس الأركان العامة للجيش، الجنرال خلوصي أكار، ورئيس الاستخبارات العامة هاكان فيدان. وصرح اردوغان «منذ بدء الازمة مع قطر نحن مع السلام (اكرر…السلام) والاستقرار والتضامن والحوار. لقد قدمنا المقترحات الضرورية للاطراف المعنيين ونواصل القيام بذلك».

وأشار كذلك إلى دعمه للوساطة التي يقوم بها أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح ودعا الدول الاخرى في المنطقة والاسرة الدولية إلى تقديم «دعم قوي» إلى جهود «شقيقه».

ومنذ بداية الأزمة، تحاول أنقرة القيام بدور الوسيط بين الأطراف المختلفة، لكن موقفها يميل بشكل واضح لصالح قطر ما يقلل من هامش المناورة المتاح لديها، حسب عدد من المحللين.

وتركيا حليف مقرب من قطر التي تطور علاقاتها معها بقوة في السنوات الأخيرة في المجالات الاقتصادية والدبلوماسية والأمنية.

وكدليل على التقارب بين البلدين، قدمت تركيا مساعدات غذائية وغيرها من خلال مئات الطائرات وسفينة شحن منذ بداية الازمة.

يشار إلى ان أنقرة تقوم أيضا بتشييد قاعدة عسكرية في الإمارة الخليجية ستمنح تركيا موطئ قدم جديدا في الخليج، مع إرسال أول دفعة من قواتها إلى هناك.

وتقيم تركيا في موازاة ذلك، علاقة جيدة مع السعودية. وكان اردوغان شدد السبت على «الدور المهم» للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

كما اشاد رئيس الحكومة التركية أيضا بـ«الحس السليم» للشيخ تميم منذ بداية الأزمة. ويتوجه اردوغان اليوم الاثنين إلى قطر حيث يستقبله الشيخ تميم ومن المتوقع ان يكون الاستقبال حارا جدا نظرا للدعم التركي الكبير للدوحة.

وتتزامن جولة الرئيس التركي مع زيارة لمفوضة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إلى الكويت، حيث التقت الاحد كبار المسؤولين في البلاد.

وكانت المسؤولة الاوروبية كررت في 7 تموز/يوليو 2017 دعم الاتحاد لوساطة الكويت في الأزمة الخليجية اثناء استقبال مسؤول كويتي رفيع المستوى في بروكسل.

وغادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مدينة جدة السعودية متوجها إلى دولة الكويت، بعد أن اختتم، الأحد، زيارة للمملكة استمرت ساعات.

ودعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أمس الأحد لعقد مباحثات مباشرة سريعا لحل الأزمة في الخليج بين قطر وجيرانها والمستمرة منذ مطلع حزيران/يونيو الفائت. وجاءت دعوة موغيريني بعد اجتماعها بأمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح حيث عبرت عن دعمها «لجهود الوساطة» الكويتية في الأزمة.

ودعت الأحد في بيان «كافة الاطراف للدخول في مفاوضات للاتفاق على مبادئ واضحة وخريطة طريق لحل سريع للأزمة» المشتعلة منذ 5 حزيران/يونيو الفائت.

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم عملية المفاوضات والمساعدة في تطبيق خطة لحل الأزمة، خصوصا في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب.