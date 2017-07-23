﻿دبي للطيران تسعر سندات بقيمة إجمالية 2.3 مليار دولار

دبي – الأناضول: أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران (حكومية) أمس الأحد، أنها سعرت سندات موزعة على ثلاث شرائح بقيمة إجمالية 2.3 مليار دولار.

وذكرت الشركة المملوكة بالكامل لحكومة دبي في بيان أن الشريحة الأولى تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار بعائد 4 في المئة تستحق في 2020، والثانية بقيمة 800 مليون دولار وعائد 4.5 في المئة تستحق في 2022. وأضاف البيان، إن قيمة الشريحة الثالثة تصل إلى مليار دولار بعائد 5 في المئة تستحق في 2024.

ولفت البيان، إلى أنه سيتم تخصيص جزء من حصيلة بيع السندات مع السيولة المتوافرة لدى الشركة في تمويل صفقة الاستحواذ على أواس لتأجير الطائرات والمعلن عنها في وقت سابق من العام الحالي.

وكانت دبي لصناعات الطيران وقعت في أبريل/ نيسان الماضي اتفاقية نهائية للاستحواذ بشكل كامل على شركة أواس الأيرلندية العاملة في مجال تأجير الطائرات. وحسب البيان، من المتوقع أن يتم تسوية الصفقة في الرابع من أغسطس/ آب 2017.

ودبي لصناعات الطيران تعد واحدة من كبرى شركات تأجير وصيانة الطائرات في الشرق الأوسط. ويغطي نشاط الشركة، التي تتخذ من دبي مقرا لها، أربع قارات.