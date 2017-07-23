﻿«قطر الخيرية» تعلن عن مشاريع بقيمة 30 مليون ريال في بنجلاديش و«راف» تشيد 33 مدرسة في دول افريقية بتكلفة 13.4مليون ريال قطري

الدوحة ـ «القدس العربي» إسماعيل طلاي: شيدت مؤسسة «راف» للخدمات الإنسانية 33 مدرسة في 10 دول إفريقية خلال السنوات الثلاث الماضية بتكلفة إجمالية بلغت 13.4 مليون ريال قطري تبرع بها محسنون قطريون. في وقت أعلنت قطر الخيرية عن خطتها الجديدة التي تشمل مشاريع مياه وكفالات أيتام وبناء مراكز ثقافية ومساجد، بتكلفة إجمالية تصل إلى 30 مليون ريال قطري.

وأوضحت المؤسسة في تقرير لها أن هذه المدارس تأتي في إطار الخطة الاستراتيجية التي تبنتها «راف» في مجال التعليم، مساهمة منها في دعم الجهود والبرامج الحكومية لتلك الدول في نشر التعليم والقضاء على الأمية.

وأشار التقرير إلى أن جمهورية الصومال حظيت بالنصيب الأوفر من هذه المشاريع التعليمية بواقع 9 مدارس ابتدائية وإعدادية وثانوية وصناعية وثانوية تمريض في مناطق مختلفة من البلاد.

وجاءت كل من السودان وغانا ومالي في المرتبة الثانية ببناء 5 مدارس متنوعة في كل منها، لدعم جهود هذه الدول في دعم الأنظمة التعليميّة.

كما بنت «راف» ست مدارس في مختلف المراحل الدراسية بواقع مدرستين، في كل من جزر القمر وتشاد، وموريتانيا، ومدرسة في كل من جيبوتي والنيجر وتونس.

يشار إلى أن لمؤسسة «راف» جهود ومبادرات عالمية في المجال التعليمي «كمبادرة الغذاء والنور» لتوفير الدعم الاقتصادي للأسر الفقيرة لتفريغ أبنائهم للتعليم.

بدورها، أعلنت جمعية قطر الخيرية عن خطة برامجها ومشاريعها التي تعتزم تنفيذها في بنجلاديش خلال النصف الثاني من العام الجاري بالتعاون مع الجهات الحكومية في هذا البلد. وأوضحت الجمعية أن خطتها الجديدة تشمل مشاريع مياه وكفالات أيتام وبناء مراكز ثقافية ومساجد، بتكلفة إجمالية تصل إلى 30 مليون ريال قطري.

وأشارت إلى أن الخطة تتضمن 400 مركز متعدد الخدمات ومساجد، وكفالة 3000 يتيم، إلى جانب استكمال مشاريع المياه التي بدأتها مطلع هذا العام.

وذكرت أنها خصصت ما يعادل 11 مليون ريال قطري لتنفيذ آبار ارتوازية ودورات مياه صحية على مدار العام الجاري.. مبينة أن مشاريع المياه ستشمل حفر 3000 بئر ماء ارتوازية في المناطق الساحلية والمناطق المتضررة من الكوارث مثل الأعاصير والفيضانات.

ولفتت قطر الخيرية إلى أنها انتهت في النصف الأول من هذا العام من تنفيذ 1813 مشروعا، ما بين آبار مياه، ومراكز ثقافية متعددة الخدمات، ورعاية اجتماعية ومشاريع دعم القدرات مثل المشاريع الإنتاجية والمدرة للدخل بتكلفه حوالي 20 مليون ريال قطري ويستفيد منها ما يزيد على 100 ألف شخص.

وأكدت أن هذه المشاريع التنموية المهمة حازت على موافقات من الدولة المضيفة بما يعكس الثقة الكبيرة بمشاريعها التنموية في هذا البلد.