﻿رئيس «إيني»: أسواق النفط تحتاج إلى قواعد تنظيمية في مواجهة المضاربين

روما – رويترز: قال كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لإيني الإيطالية للطاقة إن أسواق الطاقة تحتاج قواعد تنظيمية لتقليص مضاربات مالية واسعة النطاق تتسبب في اضطراب أسعار النفط.

وقال ديسكالزي لصحيفة «ال سول 24 أور» إن منظمة أوبك والسعودية ليستا في موقف يتيح لهما دفع الأسعار للصعود من خلال خفض الإنتاج، مضيفا أن التوترات الجيوسياسية ونمو إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة والمضاربات المكثفة في العقود الآجلة للخام تضر القطاع.

ونقلت الصحيفة عن ديسكالزي قوله «أصبحت المضاربات المالية قوية بدرجة أنها حولت هؤلاء الذين لديهم استراتيجيات طويلة الأجل إلى مستثمرين على الأمد القصير.

«ربما يجب علينا في قطاع النفط أن نتبنى نوعا من القواعد التنظيمية ووسائل ضبط السوق مثل تلك التي فرضناها على البنوك. البنوك لديها رقابة مركزية، بينما كانت أوبك في الماضي هي المنظم للقطاع، لكنها لم تعد تقوم بالدور التي كانت تلعبه من قبل.»

وتابع أن المضاربين من صناديق التحوط أصبحوا لا يعتقدون أن أوبك في موقف يمكنها من إجراء تخفيضات كبيرة في الإنتاج.

ومن المنتظر أن يجتمع ست وزراء من منظمة أوبك وخارجها اليوم الاثنين في سان بطرسبرغ في روسيا لمناقشة آفاق السوق ومراجعة الاتفاقية العالمية لخفض إمدادات الخام التي أقرت هذا العام.

وردا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أنهم ربما يقررون مزيدا من الخفض في الإنتاج، قال ديسكالزي «لست متفائلا».