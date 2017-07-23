﻿صعود 4 بورصات عربية وتراجع في أبوظبي وقطر… واستقرار في الأردن

دبي – الأناضول: صعدت أربع بورصات عربية في نهاية تداولات امس الأحد، بقيادة دبي مع استمرار النشاط الإيجابي على الأسهم القيادية، تفاؤلا بنتائج أعمال الربع الثاني.

وتراجعت بورصتا قطر وأبوظبي واستقرت بورصة الأردن دون تغيير يذكر، وكانت بورصة مصر ومسقط في عطلات رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو/ تموز ويوم النهضة المباركة على التوالي، على أن يستأنفا التداولات اليوم الاثنين.

وقال أحمد يونس، رئيس الجمعية العربية لأسواق المال، ومقرها مصر: «سيطر الصعود على أداء أربع أسواق عربية، بدعم عمليات شراء على الأسهم الكبرى، في ظل حالة الترقب المسيطرة على معنويات المتعاملين انتظاراً لنتائج الربع الثاني». وأضاف يونس «كان هناك تراجع في أبوظبي وقطر بفعل ضغوط بيعية لجني الأرباح، ونعتقد أن أداء أسواق النفط ستلقي بظلالها على أداء الأسهم والمؤشرات في تداولات الغد».

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم سبتمبر/ أيلول الأسبوع الماضي، بنسبة 1.3 في المئة، إلى 48.28 دولار للبرميل.

فيما هبطت عقود الخام الأمريكي «نايمكس» تسليم أغسطس/ آب بنسبة 2.1 في المئة، لتغلق عند 45.77 دولار للبرميل.

وارتفعت بورصة دبي بنسبة 0.64 في المئة إلى 3596 نقطة، بدعم ارتفاع أسهم مثل «دبي للاستثمار» بنسبة 4.3 في المئة و»داماك» بنسبة 1.8 في المئة و»سوق دبي المالي» بنسبة 1.68 في المئة، فيما هبطت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.39 في المئة إلى 4534 نقطة مع تراجع أسهم «الدار العقارية» و»أبوظبي الأول».

وفي الكويت، ارتفع المؤشر السعري بنسبة 0.28 في المئة إلى 6799 نقطة، وزاد المؤشر الوزني بنسبة 0.19 في المئة إلى 408 نقطة، فيما أغلق مؤشر «كويت 15»، للأسهم القيادية، رابحاً نحو 0.1 في المئة إلى 932 نقطة.

وصعدت بورصة البحرين بنسبة 0.2 في المئة إلى 1323 نقطة مع صعود أسهم «مصرف السلام» و»جي أف اتش» و»الأهلي المتحد» بنحو 3.16 في المئة و0.87 في المئة و0.72 في المئة على الترتيب.

وجاءت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، في ذيل القائمة مع ارتفاع مؤشرها الرئيسي «تأسي» بنسبة 0.03 في المئة إلى 7263 نقطة بدعم صعود أسهم الطاقة يتصدرها «رابغ للتكرير» بنسبة 1.6 في المئة، كما عزز سهم «الاتصالات السعودية» من وتيرة الارتفاع مع صعوده بنسبة 1.21 في المئة.

وهبطت بورصة قطر بنسبة 0.45 في المئة إلى 9499 نقطة مع انخفاض أسهم «فودافون قطر» بنسبة 2.27 في المئة و»قطر الوطني» بنسبة 1.27 في المئة و»مصرف الريان» بنسبة 0.95 في المئة.

بينما استقرت بورصة الأردن عند 2166 دون تغيير يذكر عن اغلاقها السابق، مع صعود أسهم القطاع المالي بنسبة 0.08 في المئة وتراجع أسهم القطاع الخدمي والصناعي بنحو 0.11 في المئة و0.09 في المئة على الترتيب.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

دبي: بنسبة 0.64 في المئة إلى 3596 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.28 في المئة إلى 6799 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.2 في المئة إلى 1323 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.03 في المئة إلى 7263 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

قطر: بنسبة 0.45 في المئة إلى 9499 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.39 في المئة إلى 4534 نقطة.

بينما استقر:

الأردن: عند 2166 نقطة.

وكانت تداولات الأسبوع الماضي شهدت تباينا في أداء البورصات العربية مع بدء إعلانات نتائج أعمال الشركات للربع الثاني من العام الجاري، والمتوقع أن تعطي الأسهم دفعة قوية في الأسابيع المقبلة، فيما هبطت أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وقال محمد الجندي، مدير إدارة البحوث الفنية لدى «أرباح» السعودية لإدارة الأصول: «كان هناك تفاوت في أداء أسواق الأسهم، وإن كان التراجع هو السمة الغالبة بفعل هبوط النفط».

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم سبتمبر/ أيلول الأسبوع الماضي، بنسبة 1.3 في المئة، إلى 48.28 دولاراً للبرميل».

فيما هبطت عقود الخام الأمريكي «نايمكس» تسليم أغسطس/ آب بنسبة 2.1 في المئة، لتغلق عند 45.77 دولاراً للبرميل.

وأضاف الجندي «نتوقع تحسن أداء الأسواق خلال تداولات الأسبوع الجاري، مع استمرار إعلانات نتائج الشركات والمتوقع أن تعطي دعماً قوياً للأسهم في الفترة المقبلة».

وجاءت بورصة مسقط في صدارة الأسواق الخاسرة، مع تراجع مؤشرها العام بنسبة 2.38 في المئة ليغلق عند 4999.37 نقطة، محققاً أدنى مستوياته منذ يناير/ كانون الثاني 2016، بضغط هبوط أسهم الصناعة والخدمات.

وتراجعت بورصة مصر مع انخفاض مؤشرها الرئيسي «إيجي أكس 30»، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.78 في المئة إلى 13715 نقطة مع تراجع أسهم قيادية من بينها «التجاري الدولي» بانخفاض قدره 0.6 في المئة.

وانخفضت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، بنسبة 0.71 في المئة إلى 7261 نقطة مع تراجع أسهم الطاقة بنسبة 1.8 في المئة والبنوك بنسبة 1.3 في المئة والمواد الأساسية بنسبة 0.93 في المئة.

وهبطت بورصة الأردن بنحو 0.13 في المئة، ليغلق مؤشرها العام عند 2166.19 نقطة، مع انخفاض أسهم القطاع الخدمي بنسبة 0.56 في المئة، والمالي بنسبة 0.24 في المئة.

وتباين أداء مؤشرات الكويت الرئيسية الثلاثة، وانخفض المؤشر السعري بنسبة 0.11 في المئة إلى 6781 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الوزني بنسبة 0.76 في المئة وزاد مؤشر «كويت 15»، للأسهم القيادية، بنحو 1 في المئة.

في المقابل، ارتفعت بورصة دبي بنسبة 1.07 في المئة إلى 3537 نقطة، بدعم صعود أسهم مثل «شعاع كابيتال» بنسبة 14 في المئة و»دبي الإسلامي» بنسبة 3 في المئة و»إعمار» بنسبة 2 في المئة.

فيما زادت بورصة العاصمة أبوظبي بنحو 0.76 في المئة إلى 4552 نقطة مع ارتفاع أسهم قيادية مثل «اتصالات» و»الدار» و»إشراق العقارية».

وارتفعت بورصة قطر مع صعود مؤشرها العام بنسبة 0.76 في المئة إلى 9542 نقطة بدعم ارتفاع أسهم 26 شركة يتصدرها «مخازن» بنحو 7.45 في المئة.

وزاد مؤشر البحرين بنسبة 0.23 في المئة إلى 1320 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك يتصدرها «مصرف السلام» و»الخليجي التجاري» بنحو 3.26 في المئة و2.83 في المئة على الترتيب.