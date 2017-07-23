﻿مدرب ليفربول: كوتينيو ليس للبيع!

هونغ كونغ – الأناضول: أكد الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، رفضه رحيل البرازيلي فيليب كوتينيو خلال فترة الانتقالات الجارية. وقال: «لا أستغرب رغبة الأندية الكبيرة التعاقد مع كوتينيو، لكن أؤكد للجميع أنه ليس للبيع». ونجح كوتينيو في كتابة اسمه بأحرف من ذهب، وكسب ثقة كلوب من جديد بعدما تمكن من التألق في قيادة الفريق للفوز ببطولة كأس الدوري الإنكليزي في آسيا، التي أقيمت في هونغ كونغ. وأبدى برشلونة رغبته أكثر من مرة في التعاقد مع النجم البرازيلي. وينتهي عقد كوتينيو مع ليفربول في صيف 2022، ولا يحق له الرحيل إلا بعد الحصول على موافقة مسؤولي ليفربول.

غاري كاهيل القائد الجديد لتشلسي!

لندن – د ب أ: أعلن تشلسي حامل لقب الدوري الإنكليزي عن تنصيب غاري كاهيل قائدا للفريق. وقال الإيطالي انطونيو كونتي مدرب تشلسي أن كاهيل سيخلف جون تيري في حمل شارة القيادة، بعد انتقال الأخير إلى استون فيلا. وحمل كاهيل شارة قيادة الفريق في فترات كثيرة الموسم الماضي في ظل تراجع مشاركة تيري، لكنه الآن أصبح القائد الأساسي بشكل رسمي. وقدم كاهيل مسيرة متميزة مع تشلسي منذ انتقاله إلى «ستامفورد بريدج» في 2012 من بولتون. وقال كونتي: «اعتقد أنه من المناسب استمرار كاهيل كقائد، إذا شارك فإنه القائد المناسب».

إيقاف لاعبين من منتخب السلفادور بسبب «عض» منافسين!

واشنطن – رويترز: قال اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف) إنه عاقب اثنين من لاعبي منتخب السلفادور بالإيقاف لعضهما منافسين من الفريق الأمريكي خلال مباراة في دور الثمانية للكأس الذهبية. وعوقب هنري روميرو بالإيقاف ست مباريات وداروين سيرين ثلاث مباريات بسبب واقعتين منفصلتين خلال انتصار الولايات المتحدة 2-صفر على السلفادور. وعض روميرو المهاجم الأمريكي جوزي ألتيدور في كتفه من الخلف بينما عض سيرين المدافع الأمريكي عمر غونزاليز في الشوط الثاني. وأعلن الكونكاكاف عن العقوبات بداعي ارتكاب اللاعبين «تصرفا غير رياضي». وودعت السلفادور تصفيات كأس العالم 2018 ولذلك سيتم إيقاف اللاعبين على الأرجح خلال كأس أمريكا الوسطى المقبلة أو تصفيات كأس العالم 2022 والتي ستنطلق في 2019.

أندرلخت بطل السوبر البلجيكي للمرة التاسعة

بروكسل – الأناضول: توّج أندرلخت بالكأس السوبر البلجيكي للمرة التاسعة في تاريخه، والثانية منذ 2014. وقلب أندرلخت تأخره أمام زولت فارغم بهدف إلى فوز بهدفين. وتقدم فارغم بهدف ديفي دي فاو في الدقيقة 3، وعاد أندرلخت بهدفي الجزائري سفيان هاني والفرنسي أدريان تريبيل في الدقيقتين 46 و59. ويحمل لقب آخر نسخة كلوب بروج، فيما يعد أندرلخت الأكثر تتويجا بـ9 ألقاب.

ميدلزبره يتعاقد مع راندولف حارس وستهام

لندن – د ب أ: أعلن ميدلزبره الإنكليزي تعاقده مع الحارس الايرلندي الدولي دارين راندولف من وستهام. ووقع راندولف (30 عاما) عقدا لأربعة أعوام مقابل خمسة ملايين جنيه استرليني. ووافق وستهام على التفريط في راندولف بعد استعارة الحارس الدولي جو هارت من مانشستر سيتي لموسم واحد. وشارك راندولف في 22 مباراة مع وستهام الموسم الماضي في الدوري الممتاز.

نجل بيليه يعود إلى السجن!

ساو باولو – أ ف ب: سيعود نجل الأسطورة البرازيلي بيليه الى السجن بعد رد الاستئناف الذي تقدم به ضد حكم بالسجن 13 عاما صادر بحقه لادانته بتبييض الأموال لصالح تجار المخدرات. وسلم ايدسون «ايدينيو» شولبي دو ناسيمنتو (46 عاما) نفسه الى مركز للشرطة في ساو باولو بعد ظهر الجمعة، بحسب ما أكد متحدث باسم شرطة سانتوس، الذي أضاف ان إيدينيو أودع في زنزانة بانتظار نقله الى السجن المركزي. وحكم على ايدينيو، أحد الأبناء السبعة لبيليه، بالسجن 33 عاما في 2014 بعد إدانته بتهمة تبييض الأموال، الا ان العقوبة خفضت الى 13 عاما في شباط/ فبراير 2017. وارتبط اسم ايدينيو الذي دافع سابقا عن مرمى نادي سانتوس، بعلاقات مع مافيا المخدرات بزعامة رونالدو «نالدينيو» بارسوتي، وهو اعترف بشرائه المخدرات منها، الا انه نفى العمل معها. وبدأت التحقيقات في القضية عام 2005 وأوقف ايدينيو في حينه بعد التنصت على اتصالاته. وكشف محامي ايدينيو الذي عاش مسيرة كروية متواضعة مع سانتوس خلافا لوالده الذي قاد منتخب بلاده الى الفوز بكأس العالم ثلاث مرات، ان موكله سيرفع القضية الى المحكمة العليا بعد رد الاستئناف الذي تقدم به.

فروم يفوز بسباق فرنسا للدراجات للمرة الرابعة

باريس – رويترز: فاز كريس فروم بلقبه الرابع في سباق فرنسا للدراجات بعدما أنهى المرحلة الأخيرة أمس ضمن المجموعة الرئيسية. وزاد فوز فروم من سيطرة فريق سكاي على السباق، حيث نال الفريق البريطاني اللقب للمرة الخامسة في آخر ست سنوات.