﻿عالم التنس: كيريوس ينسحب من بطولة أتلانتا

أتلانتا – د ب أ: انسحب نك كيريوس من بطولة أتلانتا التي ستقام الأسبوع المقبل على الملاعب العشبية بسبب إصابته في فخذه الأيمن.

ولم يلعب كيريوس، المصنف رقم 20 على العالم، منذ انسحابه من الدور الأول ببطولة ويمبلدون بعد خوضه مجموعتين فقط. وقال اللاعب الأسترالي إنه يخطط للعودة خلال أسبوع في بطولة واشنطن، مضيفا إنه سيكون جاهزا للمشاركة في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس التي تنطلق يوم 28 آب/ أغسطس المقبل. وفاز كيريوس بلقب بطولة أتلانتا العام الماضي بعدما تغلب على الأمريكي جون إيسنر في المباراة النهائية. وكنتيجة لغيابه عن بطولة أتلانتا يتوقع أن ينخفض تصنيف كيريوس خمس مراكز في قائمة الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين. ونشر اللاعب تغريده عبر «تويتر» جاء فيها: «كان اتخاذ قراري بعدم الدفاع عن لقبي في بطولة أتلانتا المفتوحة صعبا وحزينا، كنت أتمنى حتى اللحظة الأخيرة المشاركة ولكنني لم أكن مستعدا للمشاركة». وعاد كيريوس لأستراليا للتدريب على الجانب البدني. وأكد انه سيكون مستعدا للمشاركة في بطولة أمريكا المفتوحة.

وأحرزت الهولندية كيكي بيرتنز المصنفة الثانية لقب بطولة جشتاد للتنس للسيدات. ففي الدور النهائي للبطولة المقامة في سويسرا فازت بيرتنز على لاعبة أستونيا أنيت كونتافيت المصنفة الثالثة بمجموعتين لواحدة بواقع 6-4 و3-6 و6-1.