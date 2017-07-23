﻿البطل الأولمبي هورتن يشق طريقه بصعوبة إلى نهائي 400 متر حرة

بودابست – رويترز: شق البطل الأولمبي الاسترالي ماك هورتن طريقه بصعوبة إلى نهائي سباق 400 متر حرة للرجال مع غريمه الصيني سون يانغ في افتتاح تصفيات برنامج بطولة العالم للسباحة المقامة في بودابست.

وحل هورتن ثالثا في مجموعته بالتصفيات ليتأهل بصفته صاحب خامس أسرع زمن بعدما سجل النمساوي فليكس أوبويك أفضل رقم شخصي بلغ ثلاث دقائق و44.19 ثانية ليضمن مكانا في الحارة الرئيسية مع سون. وكان السباح الصيني، البالغ من العمر 25 عاما، في المركز السادس بعد 300 متر في مجموعته بالتصفيات لكنه زاد سرعته لينهي السباق بفارق 0.36 ثانية عن زمن اوبويك. وتأخر سون بفارق أكثر من ثانيتين عن أفضل زمن سجل هذا العام والذي سجله في البطولة الوطنية الصينية. وقال هورتن: «أسعى دائما لانهاء السباق في أول مركزين ولذلك عندما جئت ثالثا شعرت ببعض القلق». ودشنت المجرية كاتينكا هوسو حملتها بشكل رائع في تصفيات سباق 200 متر فردي متنوع. واستمتعت هوسو بالمنافسة أمام جماهير بلادها وعلت الابتسامة وجهها ولوحت لأنصارها بعدما أنهت السباق في دقيقتين و07.49 ثانية. وتفوقت البطلة الأولمبية بأكثر من ثانيتين على أقرب مطارداتها الكندية سيدني بيكريم بينما تأهلت البريطانية شيفون ماري اوكونور ،الحائزة على الفضية الاولمبية والتي كادت أن تهزم هوسو في اولمبياد ريو، إلى الدور قبل النهائي في المركز الرابع. وفي دفاعها عن اللقب ظهرت كاتي ليديكي أيضا في حالة رائعة حيث سجلت السباحة الامريكية ثلاث دقائق و59.06 ثانية وهو رقم قياسي في البطولة في تصفيات سباق 400 متر حرة للسيدات. وصعد البريطاني آدم بيتي إلى الدور قبل النهائي لسباق 100 متر صدرا للرجال بصفته أسرع متأهل بزمن بلغ 58.21 ثانية. وفي وقت سابق سجلت السويدية سارة شيوستروم أسرع زمن في التصفيات لتتأهل إلى الدور قبل النهائي لسباق 100 متر فراشة للسيدات. وسجلت البطلة الأولمبية شيوستروم، التي فازت بالذهبية الأوروبية قبل سبع سنوات في بودابست وتسعى وراء ثالث لقب عالمي لها في هذا السباق، زمنا بلغ 55.96 ثانية. ومضت الولايات المتحدة في طريقها لتحقيق ثنائية ذهبية في سباق التتابع أربعة في 100 متر حرة. وتصدر الرباعي الأمريكي تصفيات السيدات بينما سجل فريق الرجال ثالث أسرع زمن خلف البرازيل واستراليا قبل النهائيات الليلة.