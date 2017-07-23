﻿الفيصلي الأردني يقهر الأهلي المصري… وحسين داي الجزائري يهزم الوحدة الاماراتي

القاهرة – د ب أ: اقتنص الفيصلي الأردني فوزا ثمينا من الأهلي المصري 1/صفر في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى للبطولة العربية للأندية التي انطلقت في مصر السبت.

ويدين الفيصلي في الفوز ليوسف الرواشدة الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 55. وكانت البطولة انطلقت بفوز نصر حسين داي الجزائري على الوحدة الاماراتي 2/صفر ضمن المجموعة ذاتها. وقاد الأهلي في المباراة المدرب العام احمد أيوب نظرا لوجود المدرب حسام البدري خارج البلاد، حيث اعتمد على عدد من اللاعبين الذين لا يشاركون بشكل أساسي مع الفريق. وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وسط أداء متواضع من الفريقين، لكن تحسن الأداء في الشوط الثاني وكان بمقدور الأهلي تسجيل العديد من الأهداف، لكن سوء الحظ وعدم الدقة في اللمسة الأخيرة حالا دون ذلك، في الوقت الذي نجح فيه الفيصلي في تسجيل هدف الفوز مستغلا خطأ فادحا لمدافع الأهلي محمد نجيب. والتقى الأهلي والفيصلي مرتين في البطولة العربية وانتهيا بفوز الأهلي 4/صفر و1/صفر.

وانتزع نصر حسين داي فوزا صعبا من نظيره الوحدة 2/صفر. وسجل هدفي حسين داي توفيق عدادي وأحمد القاسمي في الدقيقتين 11 والأولى من الوقت بدل الضائع. وأنهى الفريقان المباراة بعشرة لاعبين، حيث حصل سيباستيان تيغالي لاعب الوحدة على البطاقة الحمراء في الدقيقة 81، فيما حصل حسين العرافي لاعب حسين داي على البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء في الدقيقة ذاتها. وانطلقت البطولة السنوية بعد غياب أربعة أعوام عن آخر نسخة، بمشاركة 12 فريقا مقسمين على ثلاث مجموعات. ويتأهل أول كل مجموعة لنصف النهائي، بالإضافة لأفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث. ويحمل لقب النسخة الأخيرة مولودية الجزائر.