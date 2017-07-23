﻿مانشستر سيتي يضم البرازيلي دانيلو من الريال ويبيع كولاروف

لندن – د ب أ: أكمل مانشستر سيتي صفقة ضم المدافع البرازيلي دانيلو من ريال مدريد.

ووقع دانيلو (26 عاما) عقدا لخمسة أعوام مع السيتي في صفقة بلغت قيمتها 26.5 مليون جنيه استرليني. ويستعد دانيلو للانضمام إلى معسكر السيتي في الولايات المتحدة. ويجيد دانيلو اللعب في مركز قلب الدفاع والظهير الأيمن بجانب اللعب في خط الوسط. وبات دانيلو رابع صفقات السيتي هذا الصيف بعد الإنكليزي كايل ووكر والبرتغالي برناردو سيلفا والحارس البرازيلي إيدرسون. وأنفق السيتي حتى الآن نحو 150 مليون استرليني على تدعيم صفوفه هذا الصيف حيث دفع 45 مليون استرليني لضم ووكر و43 مليونا للتعاقد مع سيلفا وتكلفت صفقة ضم ايدرسون 35 مليونا قبل أن يضم دانيلو مقابل 26.5 مليون. كما اقترب السيتي من ضم بنيامين ميندي مدافع موناكو مقابل 52 مليون استرليني. وقال دانيلو: «كان هناك اهتمام من أندية أخرى، لكن طموحي دائما كان يصب في اللعب تحت قيادة المدرب غوارديولا». وانضم دانيلو إلى الريال في 2015 من سانتوس البرازيلي، لكنه شارك في 17 مباراة فقط في الدوري الاسباني على مدار موسمين. وفاز دانيلو خلال مسيرته مع الريال بالدوري الاسباني ولقبين في دوري الأبطال والكأس السوبر الأوروبي ومونديال الأندية.

ومن جهة أخرى، أعلن روما الإيطالي عن ضم الصربي الكسندر كولاروف من مانشستر سيتي بعقد لثلاثة أعوام. وانتقل كولاروف (31 عاما) في صفقة بلغت قيمتها خمسة ملايين يورو. وقدم كولاروف مسيرة جيدة في السيتي على مدار سبعة أعوام منذ انتقاله للفريق من لاتسيو الإيطالي في 2010. لكن تراجعت نسبة مشاركاته في مركزه الموسم الماضي تحت قيادة بيب غوارديولا. وسيلحق كولاروف ببعثة روما في بوسطن الأمريكية ضمن معسكر الفريق. وقال كولاروف: «أشعر بسعادة فائقة لوجودي هنا، سأبذل قصارى جهدي من أجل روما». وبات كولاروف أحدث الراحلين عن السيتي بعد بابلو زاباليتا وغايل كليتشي وباكاري سانيا.