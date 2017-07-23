﻿صلاح وكوتينيو يقودان ليفربول الى التتويج باللقب

هونغ كونغ 22 – د ب أ: سجل النجم المصري محمد صلاح ثاني أهدافه بقميص فريقه الجديد ليفربول الإنكليزي، الذي توج بلقب « » إثر الفوز على ليستر 2/1 في المباراة النهائية.

وعلى ملعب استاد «هونغ كونغ» الذي احتضن منافسات البطولة، افتتح المهاجم الجزائري إسلام سليماني التسجيل لليستر في الدقيقة 12 .بعدها قلب ليفربول موازين المباراة وحسمها بهدفين لمحمد صلاح وفيليب كوتينيو في الدقيقتين 20 و44 لينتزع اللقب. وواصل صلاح بدايته القوية ضمن صفوف ليفربول، حيث سجل للفريق أيضا هدف التعادل 1/1 في شباك ويغان في 14 تموز/ يوليو الجاري. وأحرز كريستال بالاس المركز الثالث بعدما تغلب على ويست بروميتش ألبيون 2/صفر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. وافتتح لوكا ميليفويفيتش التسجيل لبالاس في الدقيقة 12 ثم أضاف باكاري ساكو الهدف الثاني قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.