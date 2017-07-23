﻿مباريات ودية: ثنائية نيمار تقود برشلونة إلى الفوز 2-1 على يوفنتوس تحت أعين سان جيرمان

ايست راذرفورد (نيوجيرزي) – رويترز: أحرز نيمار هدفين رائعين ليقود برشلونة للفوز 2-1 على يوفنتوس أمام 82 ألف مشجع باستاد «ميت لايف» في كأس الأبطال الدولية الودية.

وقدم نيمار، الذي تترددت شائعات بأن باريس سان جيرمان يسعى لضمه حيث كان بعض مسؤوليه يتابعون المباراة، أداء قويا بجانب ليونيل ميسي ليقلب برشلونة الطاولة على الفريق الايطالي الذي أطاح به من دور الثمانية في دوري أبطال اوروبا الموسم الماضي. وتبادل المهاجم البرازيلي الكرة بذكاء مع باكو الكاسير قبل أن يضعها في الزاوية اليمنى العليا لمرمى الحارس جانلويجي بوفون ليفتتح التسجيل في الدقيقة 15. وضاعف نيمار تقدم برشلونة بعد 11 دقيقة أخرى بهدف من طراز عالمي. وتلقى اللاعب البرازيلي تمريرة من ميسي وتجاوز ثلاثة من مدافعي يوفنتوس داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد في شباك بوفون. وغادر نيمار وميسي الملعب بعد انتهاء الشوط الأول بينما أجرى يوفنتوس العديد من التغييرات في الشوط الثاني. وشكل بطل ايطاليا خطورة هجومية أكبر بعد الاستراحة، وقلص الفارق في الدقيقة 61 عندما نفذ باولو ديبالا ركلة ركنية قابلها جورجيو كيليني برأسه في الشباك. وأبدى ماسيميليانو اليغري مدرب يوفنتوس اعجابه بنيمار، وقال: «قدم مباراة مذهلة. هو وميسي مواهب رائعة ويمكن رؤية ذلك في الملعب». وإضافة لتأكيد رغبته في بقاء نيمار في برشلونة قال المدرب إرنستو بالبيردي إن المباراة أعطت مؤشرا جيدا على سير الأمور في برنامج الاعداد للموسم الجديد. وتابع: «كانت هناك العديد من الأشياء الجيدة في هذه المباراة. نية السيطرة على اللعب طيلة المباراة… حتى رغم وجود منافس قوي أمامنا. هذه الأشياء مفيدة لنا». ويأتي التألق اللافت لنيمار وسط تقارير عن قرب انتقاله إلى سان جيرمان مقابل دفع الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة والبالغ 222 مليون يورو. وذكرت صحيفة «ماركا» الاسبانية أن عددا من لاعبي برشلونة تحدثوا مع نيمار لإقناعه بالبقاء في النادي، ويبدو أن نيمار وافق على البقاء، لكن تبدو موافقته جاءت متأخرة حيث أشارت «ماركا» إلى أن انتقاله تم بالفعل إلى سان جيرمان، ولمحت إلى وجود احتمالية بشأن توقيع والد نيمار الذي يقوم بدور وكيله بالفعل على عقود انضمام اللاعب إلى سان جيرمان. وكان نيمار انضم إلى برشلونة من سانتوس البرازيلي في 2013 في صفقة مثيرة للجدل قدرت قيمتها بنحو 95 مليون يورو، ونجح في تسجيل 105 أهداف خلال 186 مباراة مع الفريق منذ ذلك الحين، وتوج بلقب الدوري الإسباني مرتين وثلاثة ألقاب في كأس إسبانيا والكأس السوبر الإسباني ودوري أبطال أوروبا بجانب لقب مونديال الأندية. ويلتقي برشلونة مع مانشستر يونايتد بعد غد الأربعاء في لاندوفر في ماريلاند، بينما يلعب يوفنتوس ضد باريس سان جيرمان في ميامي.