﻿مخاوف من التحريض الإسرائيلي في القدس… وأطفال غزة الرُضّع يواجهون الموت

لندن – «القدس العربي»: أثارت «انتفاضة الغضب» في القدس، مخاوف غربية، من تفاقم الوضع الأمني والإنساني سوءاً، بعد مقتل فلسطينيين برصاص الاحتلال على خلفية الاحتجاج الشعبي من تركيب مراكز تفتيش الكترونية أمام بوابات الأقصى.

واعتبرت تقارير صحافية، أن «التعنت الإسرائيلي قد يحوّل الأمر إلى كارثة»، مشيرة إلى «خطورة» الموقف بعد خطاب إسرائيلي تحريضي على قنوات التلفزة، ضد الفلسطينيين.

وتساءلت صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية، عن مصير هذه الاشتباكات، متخوفة من أن تكون مقدمة لـ»دورة جديدة من العنف والقمع»، موضحة أن المكان نفسه كان في العام 2000، بؤرة الانتفاضة الثانية، عندما قام يومها آرييل شارون بزيارة الموقع.

وتشير الصحيفة في تقرير خاص من القدس، مرفق بشريط فيديو، إلى أن «الشيء الوحيد المؤكد أن كلاً من الفلسطينيين والإسرائيليين متمسك ببندقيته»، في إشارة إلى تدهور الوضع، مع قرار نتنياهو بعدم التخلي عن نشر «مراكز التفتيش الالكترونية»، مرجحة الصحيفة استمرار العنف هذا الاسبوع.

وأمر الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتعليق جميع الاتصالات الرسمية مع إسرائيل إلى أن تزيل أجهزة الكشف الالكترونية، ولم يعط أي تفاصيل لكن الاتصالات الحالية تقتصر إلى حد كبير على التعاون الامني. ولم يتضح بعد ما اذا كان هذا سيعني ان التنسيق الأمنى الطويل الأمد سيتوقف أم لا.

وقلّل قادة إسرائيليون، وفق صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، من تهديد عباس بقطع الاتصال، قائلين ان الزعيم الفلسطيني كان «يخدع» لحشد التأييد فى الشارع. وقال الإسرائيليون انه اذا كان عباس قد أنهى بالفعل التنسيق الامني بين الشرطة الفلسطينية ونظرائها من الإسرائيليين فإن «عباس وشعبه سيتعرضون اكثر من غيرهم».

وقال نواب من حركة «فتح» ان «إسرائيل أطلقت العنان للعنف من خلال تغييرات استفزازية على الامن فى مجمع المسجد الاقصى».

وفي تقرير لصحيفة «غارديان» البريطانية، وصفت فيه الإجراءات الإسرائيلية بـ»المثيرة للجدل»، حيث فرضت قوات الاحتلال قيوداً على دخول المسجد الاقصى والبلدة القديمة عن الرجال البالغين من العمر 50 عاماً أو أكثر والنساء.

وقـال جواد بيـبيس (50 عـاماً)، للصحيفة أنه عبـر أربـع نقـاط تفتيش للوصـول إلى الشارع حيث كان يصلي، موضحاً: «لقد أبقى الإسرائيلـيون يطـرحون علـينا نفـس الأسئلة: من أين أنت ولماذا لا تصلي في الحي الـخاص بك؟ انه ليس من شأنهم أصلاً».

واتـهم صديقـه داود عـناتي، إسـرائيل باسـتخدام اجهزة الكشف عن المعادن الجديدة «لفرض السيـادة الإسرائيلية» علـى الموقـع المقدس.

وفي سياق متصل بالوضع الفلسطيني، نشرت صحيفة «أوبزرفر» تقريراً كتبته سارة هيلم، عن مسشتفى غزة الذي يعاني مرضاه الأطفال الرضع في غياب التجهيزات المطلوبة وانقطاع الغاز والماء.

وتصف سارة مستشفى الشفاء في غزة فتقول إن «الأطفال الرضع مكدسون في الحاضنات بعضهم يعانون من التهابات عديدة وآخرون من تشوهات خلقية، يصارعون من أجل البقاء وحياتهم معلقة بمولد كهرباء».

وتوضح ان «هؤلاء الرضع تستدعي حالاتهم الصحية نقلهم إلى مستشفيات فيها تجهيزات متطورة، ولكن أهاليهم لم تمنح لهم تراخيص بنقلهم»، مؤكدة أن «معاناة غزة دخلت مرحلة قاسية يدفع فيها الأطفال الرضع حياتهم ثمناً لصراعات من أجل السلطة بعيداً عن غزة المحاصرة».

وتشير كاتبة المقال إلى تطور خطير هو أن أشكال العذاب الإضافية التي يتعرض لها سكان غزة، وعددهم مليونان، أغلبم لاجئون بادرت بها القيادة الفلسطينية في الضفة الغربية بالتعاون مع إسرائيل.

وتؤكد أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يحاول في الأسابيع الأخيرة القضاء على حماس نهائياً باستعمال انقطاع الكهرباء كسلاح أساسي، لأنها تدمر الخدمات الصحية، ولأنه يعتقد أنها في حالة ضعف، ويشعر بدعم إسرائيل والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، له.

وتشرح أن مستشفى الشفاء هو المكان الذي يعكس درجة المعاناة التي يعيشها سكان غزة، ففي حرب 2014 التي قتل فيها 2300 فلسطيني، بينهم 500 طفل، وإصابة 1000 آخرين بعاهات مستديمة، كانت أسرة المستشفى مليئة بالمصابين، أما الآن فالأطباء يصارعون من أجل إنقاذ ضحايا الحصار وليس القنابل.

173 شخصاً سينفذون هجمات إرهابية في أوروبا

نشرت صحيفة «غارديان»، قائمة صادرة عن الشرطة الدولية (الإنتربول) تضم 173 اسماً لعناصر تنتمي لتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) يُعتقد أنهم تدربوا لتنفيذ عمليات تفجير انتحارية في أوروبا انتقاماً للهزائم التي مني بها التنظيم في الشرق الأوسط.

وقالت الصحيفة إن القائمة استخلصتها الاستخبارات الأمريكية من معلومات عُثر عليها خلال الهجمات ضد تنظيم الدولة في العراق وسوريا. وكثيراً ما عبرت جهات أوروبية معنية بمكافحة «الإرهاب» عن خشيتها من خطر تفجيرات انتحارية بالقارة العجوز. وليس هناك ما يؤكد أن أياً من الأسماء الواردة بالقائمة قد وصل بالفعل إلى أوروبا، وجاء توزيع الإنتربول للقائمة لمعرفة ما إذا كان لدى أي من أجهزة الاستخبارات في أوروبا معلومات عن هذه الأسماء، ليعكس حجم التحدي الذي تتعرض له القارة.

وقالت «غارديان» إن المعلومات التي جمعتها الاستخبارات الأمريكية عبر قنوات موثقة قد جرى تسليمها لمكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي «أف بي آي» الذي نقلها بدوره إلى الإنتربول.

وتوضح مذكرة مرفقة بالقائمة التي تسلمتها إيطاليا الكيفية التي وُضعت بها قاعدة البيانات «الإرهابية»، حيث جرى تجميعها من مئات الوثائق التي عُثر عليها لدى الاستيلاء على المقار المحلية لتنظيم الدولة.

وتقول المذكرة إن التعرف على الأسماء كان من خلال مواد وُجدت في مخابئ تابعة لتنظيم الدولة، وإن هؤلاء الأشخاص ربما أظهروا رغباتهم في تنفيذ هجمات انتحارية. وتشمل القائمة أسماء المشتبه بهم وتاريخ تجنيدهم وآخر عناوينهم المحتملة بما فيها المساجد التي كانوا يؤدون صلواتهم بها وأسماء أمهاتهم وأي صور لهم.

ووُضعت بطاقة هوية لكل اسم لضمان أن أي دولة عضو في شبكة الإنتربول يمكنها دمج البيانات بقاعدة بيانات محلية. وطلب الإنتربول من أي دولة تزويده بأي معلومات لديها عن أي اسم بالقائمة وأي بيانات للخلفية الشخصية لأي اسم بملفاتها إن وجدت، مثل المعبر الحدودي الذي عبره، والسوابق الجنائية، والبيانات الحيوية وأرقام جوازات السفر وأي نشاط على وسائل الاتصال الاجتماعي والأسفار وتاريخها.

وحسب الصحيفة فمن الواضح أن الاستخبارات الأميركية واثقة من مصداقية المصادر التي أعدت القائمة، لكن قوى مكافحة «الإرهاب» الغربية تقول إنها تواجه صعوبة في التعرف على المشتبه بهم «القادرين على الحصول على أطنان من الوثائق المزورة» والهويات المزدوجة وجوازات السفر المزيفة.

وقال أحد المسؤولين الأوروبيين عن مكافحة «الإرهاب» إن «أحد أهداف توزيع القائمة على نطاق أوروبا هو التعرف على ما إذا كان أحدهم مولوداً في إحدى الدول الأوروبية وتربى فيها».

«جرائم كراهية» ضد مسلمي أمريكا

نشرت صحيفة «واشنطن بوست» مقالاً للكاتب خيزر خان، وهو عضو المنظمة الليبرالية المسمّاة بالشعب من أجل الطريقة الأمريكية، وهو والد الضابط الذي قضى في العراق، أشار فيه إلى أن أنحاء مختلفة من الولايات المتحدة شهدت الشهر الماضي عشرات المسيرات المناهضة للشريعة الإسلامية.

وأضاف الكاتب أن منظمي هذه المسيرات يقولون إنها ليست موجهة ضد المسلمين بحد ذاتهم، لكنه استدرك بأنه ليس هناك من شك في أن حملات تصوير الشريعة الإسلامية على أنها تشكل تهديداً للدستور الأمريكي، وتمرير قوانين مناهضة لهذه الشريعة على المستوى الحكومي، إنما تهدف إلى وصف مسلمي أمريكا بأنهم ليسوا أمريكيين.

وقال إن هناك عواقب وخيمة لهذه الحملات، التي تقوم بها منظمة «آكت فور أميركا» الموصوفة بأنها متطرفة ومناوئة للمسلمين.

وأشار الكاتب إلى أن هذه الحملات انطلقت بعد فترة وجيزة من الحادثة المروعة التي شهدتها بورتلاند بولاية أوريغون الأمريكية، حيث قام شاب قومي أبيض بطعن ثلاثة رجال على متن قطار في المدينة، وذلك بعد أن حاولوا منعه من إهانة فتـاتين مسلـمتين وتوجـيه شتـائم عنصـرية لهـما.

وأضاف أن اثنين منهم لقيا حتفهما في هذه الحادثة، وهما الجندي في الجيش الأميركي ريكي بيست (53 عاما) والشاب الجامعي المتخرج حديثا تاليسين ميردين نامكاي ميشي (23 عاما).

وقال خان إن مما يضاعف من حزننا وأسفنا جراء هذه الأحداث هو معرفتنا أنها تجري على نطاق أوسع منذ انتخاب الرئيس دونالد ترمب، حيث يتزايد التحرش والتخويف والعنف البدني ضد المسلمين أو ضد من يُعتقد خطأ أنهم مسلمون، وضد غيرهم من الأقليات الدينية والإثنية الأخـرى. وبيّن أن بعض جرائم الكراهية ضد المسملين تعود بجذورها إلى الماضي في الولايات المتحدة، لكنها تزايدت بشكل كبير وواضح منذ تولي ترمب زمام الأمور.

ولفت إلى تقارير تعود لمركز قانون الفقر الجنوبي (وهو منظمة غير ربحية تقوم بجمع المعلومات عن جماعات الكراهية والمتطرفين) تشير إلى أن الأيام العشرة الأولى لفوز ترمب شهدت 867 حادثة من المضايقات والترهيب.

وأضافت التقارير أن عدد مجموعات الكراهية المناهضة للمسلمين في الولايات المتحدة ارتفع من 34 مجموعة في 2015 إلى 101 مجموعة في 2016، بينما أفاد مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) بتزايد الحوادث المناهضة للمسملين بنسبة 57% في العام ذاته.

عرسال مصدر قلق أمني لـ «حزب الله»

أشارت صحيفة «نيويورك تايمز» في تقرير كتبه ديكلان والش، إلى الهجوم الذي شنه «حزب الله» اللبناني، بمرافقة الجيش السوري على الحدود اللبنانية – السورية وعن إصابة جنود من كلا الطرفين.

ويوضح الكاتب، أن عرسال تشكل لحزب الله «مصدر قلق أمني». ويعيش عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين في مخيمات بالقرب من البلدة التي تضم أيضاً مقاتلين سنّة من تنظيم «الدولة الإسلامية» وجبهة النصرة ومجموعات جهادية أخرى تقاتل في الحرب الأهلية السورية التي دامت ست سنوات. وفي عام 2014، استولى الجهاديون لفترة وجيزة على عرسال في معارك ضارية وما زال تسعة جنود لبنانيين أسروا خلال الاشتباكات مفقودين.

وفي حزيران / يونيو، حاولت وحدات من الجيش اللبناني الانتقال إلى عرسال لإسقاط المسلحين ولكنهم تعرضوا لهجوم من قبل انتحاريين. المحاولات اللاحقة لإقناع الإسلاميين بالمغادرة سلمياً فاشلة. وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري حذر الاسبوع الماضي من إلقاء اللوم على اللاجئين السوريين. وقال «حزب الله»، إن «الوقت قد حان لإزالة المخيمات من أجل الخير».

وقال عبد الحليم شمس، وهو لاجئ سوري من حمص، إن الانفجارات دارت عبر عرسال طوال اليوم، فأحيت ذكريات الحرب التي فروا منها اللاجئون. وقال «لقد كان مرعباً جداً». «ذكرني بالأيام القديمة في سوريا».

ويشير كاتب المقال إلى ان «الجيش اللبناني ليس جزءاً من عملية عرسال المباشرة، لكنه نشر قواته في المنطقة هذا الأسبوع، وأخذ منذ يوم الجمعة مواقع دفاعية حول البلدة». وقالت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة إن «عدداً قليلاً من اللاجئين السوريين الذين يغادرون عرسال قد هربوا إلى مركز المدينة».