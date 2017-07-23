﻿الممثلة الهندية سوناكشي سينها: لا يهمني العمل في هوليوود

نيودلهي – د ب أ: قالت الممثلة الهندية سوناكشي سينها إنها لا يهمها العمل في هوليوود، ولكن كل ما يهمها القصة الجيدة.

ونقل موقع بينك فيلا الإلكتروني المعني بأخبار المشاهير عن سوناكشي القول لدى سؤالها ما إذا كانت تريد المشاركة في أفلام إقليمية أو في هوليوود «كل ما أبحث عنه هو الأدوار الجيدة والقصص الجيدة، لا يهم إذا كان الدور في أفلام هندية أو إقليمية أو مشاريع أجنبية».

وأضافت «لغة الفيلم أو القطاع الذي سوف أعمل به لم تكن أبدا حاجزا بالنسبة لي عند اختيار أدواري».

ويشار إلى أن سوناكشي انتهت مؤخرا من تصوير فيلم «اتفاق» مع الممثل سيدهارت مالهوترا .