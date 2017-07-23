﻿الكشف عن سر الإشارات «الغريبة» من الفضاء

واشنطن ـ أ ف ب: رجّح علماء فضاء أن تكون الإشارات المرصودة في الربيع والتي وصفت بأنها «غريبة» وبدت وكأنها تنبعث من نجم قريب، مصدرها قمر اصطناعي واحد أو أكثر في مدار الأرض.

وقال أبيل منديز المسؤول في مرصد بورتوريكو في بيان «التفسير الأفضل أن هذه الإشارات مصدرها قمر اصطناعي أو أكثر»، معرباً عن ثقته بهذا التفسير.

وتوصل العلماء إلى هذه الخلاصة بعد أعمال مراقبة جديدة للنجم «روس 128» الذي يبعد عن الأرض 11 سنة ضوئية، علماً أن السنة الضوئية الواحدة تساوي عشرة آلاف مليار كيلومتر.

ويعد هذا النجم في المقاييس الفلكية قريباً جداً من الأرض، إذ إن الكون فيه مليارات السنوات الضوئية.

وفي أول الأمر، ظن العلماء أن هذه الانبعاثات «الغريبة جدا» كما وصفوها حينها، تصدر عن هذا النجم «القزم الأحمر». والأقزام الحمر نجوم صغيرة وباردة نسبيا.

لكن تبين أن الأمر التبس على العلماء وأن الإشارات مصدرها مدار الأرض وليس عمق الفضاء.