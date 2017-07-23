﻿الملكة إليزابيث تعرض في قصر باكينغهام أبرز ماتلقته من هدايا

لندن ـ أ ف ب: قدم لها كنيدي صورة تحمل توقيعه ومانديلا منسوجة وأولاند حصاناً من الخزف الصيني … ففي خلال 65 عاما من الحكم، تلقت الملكة إليزابيث الثانية أكواما من الهدايا ستعرض أبرزها في معرض يستمر طوال الصيف في قصر باكينغهام.

وفتح المعرض أبوابه السبت حتى الأول من تشرين الأول/أكتوبر في مقر الملكة في لندن وهو يضيء من خلال أكثر من مئتي هدية على دور إليزابيث الثانية كرئيسة دولة التقت بشخصيات طبعت التاريخ المعاصر وسافرت إلى كل أرجاء المعمورة.

ومنذ أن اعتلت إليزابيث الثانية العرش سنة 1952جابت أكثر من 1.6 مليون كيلومتر حول العالم وقامت بتسع وثمانين زيارة دولة واستقبلت أكثر من مئة شخصية بارزة في بريطانيا.

وتقول سالي غودسير القيمة المساعدة على هذا المعرض الذي يحمل اسم «رويال غيفتس» (هدايا ملكية) إن «تبادل الهدايا هو من أبرز البروتوكولات المعتمدة خلال لقاء الملكة برؤساء دول آخرين».

والهدايا التي قد تعد عربون «نية حسنة» أو صداقة والتي قد تفتتح أو تختتم تبادلات دبلوماسية تشكل وسيلة للترويج لثقافة بلد ما وصناعاته الحرفية وميزاته، حسب غودسير.

ومن أكثر الهدايا التي يتم تبادلها الصور التي تحمل إهداءات.

وهذا ما اختاره جون كنيدي ليقدمه للملكة إليزابيث خلال زيارة إلى لندن سنة 1961 دعي فيها الرئيس الأمريكي مع زوجته جاكي إلى مأدبة عشاء في قصر باكينغهام.

وقد وضعت هذه الصورة في قسم «الهدايا الأمريكية» في إطار فضي من تصميم «تيفاني» وكتب عليها كنيدي إهداء بخط اليد أعرب فيه عن «تقدير كبير» للملكة إليزابيث.

وبعد 35 عاما، استقبلت الملكة شخصية أخرى طبعت القرن العشرين هي رئيس جنوب افريقيا نلسون مانديلا الذي قدم لها منسوجة من حرير رسم عليها مشهد صيد.

وإلى جانب المنسوجة، وضعت لوحة ملفتة للملكة إليزابيث الثانية أهداها إيها الرئيس الرواندي بول كاغامي سنة 2006 مصنوعة من قشر الموز المصبوغ والمشبّك.

وفي قسم الهدايا الآسيوية تحت الثريات الضخمة في قاعة قصر باكينغهام علبة مزينة بطائر فضي قدمها الإمبراطور الياباني شووا لإليزابيث بمناسبة تتويجها على عرش بريطانيا سنة 1953.

وتلقت الملكة حيوانات أخرى لكن على قيد الحياة من بينها تمساح من غامبيا سنة 1961 وفيل من كاميرون سنة 1972 وستة حيوانات كنغر من أستراليا سنة 1977، وقد انضمت كل هذه الهدايا إلى حديقة حيوانات لندن.

وأهديت الملكة المعروفة بشغفها بالجياد حوالى عشرين حصانا وقد اختار الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند أن يهديها حصانا من الخزف الصيني خلال زيارتها فرنسا في حزيران/يونيو 2014.