﻿ارتفاع قياسي في جرائم القتل في المكسيك

مكسيكوـ أ ف ب: شهدت المكسيك 2234 جريمة قتل في حزيران/يونيو ويعد هذا المجموع أعلى نسبة من الجرائم ترتكب في البلاد خلال شهر واحد منذ البدء بجمع معطيات في هذا الخصوص قبل 20 عاما. وكانت البلاد قد سجلت نسبة قياسية من عمليات القتل في أيار/مايو بلغت 2191 جريمة، وفق الأرقام التي نشرتها الهيئة الوطنية للأمن العام.

وكانت معدلات جرائم القتل مرتفعة بشكل خاص في النصف الأول من العام 2017 مع مجموع بلغ 12155 جريمة بارتفاع نسبته 30 ٪ بالمقارنة مع الفترة عينها من العام الماضي.

وتشتد وطأة عمليات القتل خصوصا في ولايتي غويريرو (الجنوب) ومكسيكو بالقرب من العاصمة حيث سجل أكثر من ألف جريمة قتل خلال هذه الفترة.

وتشهد ولاية غويريرو المطلة على المحيط الهادئ نزاعات بين المجموعات الإجرامية التي تسيطر على إنتاج المخدرات وتوزيعها.

ومنذ بدء الحرب على كارتلات المخدرات التي أطلقتها الحكومة المكسيكية سنة 2006 أسفرت أعمال العنف عن مقتل أو اختفاء أكثر من 200 الف شخص في البلاد.