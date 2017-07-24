مقتل تسعة مسلحين برصاص الجيش المصري في شمال سيناء

(الأناضول): قال مسؤول أمني مصري، مساء الأحد، إن تسعة مسلحين قتلوا، برصاص الجيش المصري، بمحافظة شمال سيناء (شمال شرق).

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية أن “قوات الجيش واصلت اليوم حملتها العسكرية بمنطقة (مزارع الزيتون) جنوبي مدينة العريش (مركز محافظة شمال سيناء)، وتمكنت من قتل 9 مسلحين تابعين لجماعة أنصار بيت المقدس″.

وأشار المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه إلى أن “القوات ضبطت بحوزة المسلحين أسلحة آلية، وأجهزة وأدوات طبية ومولدات كهربائية تم الاستيلاء عليها من مراكز طبية بمدينة العريش”.

وذكر المصدر أن القوات “ضبطت وفجرت أيضاً مخازن متفجرات بالعريش”.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من المتحدث باسم الجيش المصري بشأن الواقعة حتى الساعة 22.00 تغ.

وتنشط في محافظة شمال سيناء، عدة تنظيمات أبرزها “أنصار بيت المقدس″، الذي أعلن في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، مبايعة تنظيم “داعش” الإرهابي وغيّر اسمه لاحقًا إلى “ولاية سيناء”.

وتتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن، لهجمات مسلحة، خلال السنوات الماضية، ما أسفر عن مقتل مئات من أفراد الجيش والشرطة، فيما تعلن جماعات متشددة المسؤولية عن كثير من هذه الهجمات.