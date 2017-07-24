القوات الحكومية تستعيد جبلاً استراتيجياً جنوب غربي اليمن

(الأناضول): استعادت القوات الحكومية، مساء الأحد، السيطرة على جبل “الدرب” الاستراتيجي في منطقة الكدحة، جنوب غربي اليمن.

وقال موقع “سبتمبر نت”، الناطق باسم القوات الحكومية، نقلاً عن مصادر ميدانية، إن قوات الجيش الوطني “شنت هجوماً عنيفاً على مواقع المليشيا الانقلابية (الحوثيون وأنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح)، تمكنت بعدها من استعادة جبل الدرب الاستراتيجي”، غربي محافظة تعز.

وأضاف أن عدداً من المسلحين الحوثيين سقطوا قتلى وجرحى، من دون أن يشير إلى حصيلة محددة، كما لم يتطرق إلى خسائر القوات الحكومية.

وقال إن المسلحين الحوثيين وقوات صالح قصفوا، في المقابل، القرى السكنية بمنطقة الخيامي وعدداً من مواقع القوات الحكومية، وأسفر ذلك عن أضرارٍ في المنازل.

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعليق من الحوثيين، حول ما أورده الموقع.

وتكمن أهمية منطقة الكدحة، في أن المسيطر عليها يستطيع تأمين الطريق الرئيسي الرابط بين مدينتي تعز والتُربة المؤدي أيضاً إلى مدينة عدن، جنوبي البلاد.

كما أن المنطقة محاذية لمديريتي مقبنة والوازعية في المحافظة.

وإضافة إلى محافظة تعز، تشهد محافظات يمنية أخرى، حرباً منذ أكثر من عامين بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي والقوات الموالية لصالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً إنسانية صعبة، وأعداداً كبيرة من النازحين.

ومنذ 26 مارس/ آذار 2015، يشن التحالف العربي عمليات عسكرية في اليمن ضد الحوثيين وقوات صالح، استجابة لطلب الرئيس عبدربه منصور هادي، بالتدخل عسكرياً، في محاولة لمنع سيطرة عناصر الجماعة وقوات صالح على كامل البلاد، بعد سيطرتهم على العاصمة ومناطق أخرى بقوة السلاح.