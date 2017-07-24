الـ”غارديان” تنفي ادعاءات أحد محرريها بشأن مقال للرئيس أردوغان

(الأناضول): تبرأت صحيفة الـ”غارديان” البريطانية، الأحد، من ادعاءات أحد محرريها بشأن مقال للرئيس رجب طيب أردوغان نشرته الصحيفة.

وقالت مصادر في الرئاسة التركية، للأناضول، إن الـ”غارديان” نشرت، السبت، مقالًا على موقعها الإلكتروني، لمحررها “بول تشادويك”، يتضمن ادعاءات كاذبة حول مقال أردوغان، الذي نُشر يوم 15 يوليو/ تموز الجاري، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمحاولة الانقلاب الفاشلة.

وزعم “تشاوديك” في مقاله أنه عقب نشر الصحيفة مقالًا لزعيم حزب الشعب الجمهوري التركي (معارض)، كمال قليجدار أوغلو “تواصلت معنا الحكومة التركية، وطلبت نشر مقال أردوغان لكي يقرأ القرّاء للجانبين ويتحقق توازن النشر”.

وحسب المصادر نفسها، فقد تواصلت الرئاسة التركية مع إدارة الـ”غارديان”، وأبلغتها بأن اسم قليجدار أوغلو لم يرد في أي من المراسلات الحكومية معها، ولم يُطلب منها إطلاقًا نشر مقال أردوغان “من أجل تحقيق التوازن” كما زعم “تشاوديك”، بل نشره بمناسبة ذكرى محاولة الانقلاب فقط.

وأكدت المصادر أن سوء فهم حصل لدى مكتب الصحيفة في العاصمة البريطانية لندن.

ولفتت المصادر إلى أنه بعد توضيح الرئاسة التركية لإدارة الصحيفة سبب طلب نشر المقال، نشرت الصحيفة بيانًا بتوقيع المحرر “تشاوديك” لنفي الاداعاءات التي نشرتها، السبت، وقامت بتعديل العبارات التي لا تمت للحقيقة بِصلة، وأقرت أن ما كتبه “تشاوديك” لا أساس له من الصحة.

وأشارت إلى أن “ما حدوث سوء فهم”.

من جهتها، قالت مصادر في الـ”غارديان”، إن الصحيفة لن تنشر ادعاءات “تشاوديك” الكاذبة في عددها الورقي الذي سيصدر الإثنين.