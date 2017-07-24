واشنطن: أي حل سياسي أو عسكري في سوريا سيأخذ أمن تركيا بعين الاعتبار

(الأناضول): قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، جوزيف دانفورد، إن أي حل سياسي أو عسكري في سوريا، “سيأخذ بعين الإعتبار أمن تركيا” على المدى البعيد.

جاء ذلك خلال تصريح تلفزيوني، أدلى به الأحد، على هامش مشاركته في منتدى “أسبن” الأمني المنعقد بولاية “كولورادو” الأمريكية.

وقال دانفورد إن “قوات سوريا الديمقراطية (يشكل تنظيم “ب ي د” عمودها الفقري)، تطهر شمال سوريا من تنظيم (داعش)، بدعم أمريكي”.

ولفت المسؤول الأمريكي إلى أن بلاده تبذل قصارى جهدها لتخفيف المخاوف التركية إزاء الدعم الأمريكي لـ”ب ي د” (الامتداد السوري لمنظمة “بي كا كا”).

وأردف قائلاً “دعوني أقول لكم هذا، إن أي حل سياسي أو عسكري في سوريا، سيتم من خلال الأخذ بعين الاعتبار مصالح تركيا على المدى البعيد من الناحية الأمنية”.

وفي معرض رده على سؤال حول صفقة شراء تركيا للصواريخ الروسية، قال دانفورد “لا صحة للأخبار الواردة في هذا الاتجاه، فتركيا لم تشتر منظومة إس 400 للدفاع الجوي، لكن لو فعلت ذلك، لأثار هذا الوضع قلق واشنطن”.

وكان وزير الدفاع التركي السابق، نائب رئيس الوزراء الحالي فكري إشيق، أعلن الأسبوع الماضي عن أن مباحثات أنقرة وموسكو حول شراء تركيا لمنظومة الصواريخ الروسية المذكورة وصلت إلى مرحلتها الأخيرة.

ويشار إلى أن “إس 400″ هي منظومة دفاع جوي من الجيل الجديد مصمم لتدمير الطائرات والطائرات التكتيكية والاستراتيجية وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية.