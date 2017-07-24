جيش الاحتلال يقصف موقعا لحركة حماس جنوب قطاع غزة

(الأناضول): قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، موقعا يتبع لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، جنوبي قطاع غزة، دون وقوع إصابات.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول، نقلاً عن شهود عيان، أن مدفعية الجيش الإسرائيلي المتمركزة في محيط موقع “كيسوفيم” العسكري، أطلقت قذيفتين تجاه نقطة رصد تتبع لكتائب القسام، شرقي خان يونس (جنوب).

ولفت المراسل إلى سماع أصوات انفجارات جراء القصف المدفعي، فيما سُمعت تحركات مكثفة لآليات الجيش الإسرائيلي قرب منطقة “كيسوفيم”.

كما تعرضت قوارب صيادي الأسماك لإطلاق نار من زوارق عسكرية إسرائيلية، قبالة شاطئ البحر، جنوب القطاع، دون وقوع إصابات.

وأفادت صحف إلكترونية إسرائيلية، ومنها موقع (0404) العبري، أن القصف جاء بعد إطلاق صاروخ من قطاع غزة، باتجاه إسرائيل سقط بالقرب من السياج الحدودي في منطقة “أشكول”، المحاذية للقطاع.

ولم يصدر بيان رسمي من جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيال الواقعة، كما لم تؤكد السلطات في غزة، نبأ إطلاق الصاروخ حتى 11:30 تغ.