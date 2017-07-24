24 قتيلا على الأقل بانفجار سيارة مفخخة في غرب كابول

(أ ف ب): قتل 24 شخصا على الاقل واصيب 42 آخرون بجروح في انفجار سيارة مفخخة في حي تعيش فيه غالبية من الشيعة في كابول صباح الاثنين، بحسب حصيلة لوزارة الداخلية.

وصرح المتحدث باسم الوزارة نجيب دانيش لوكالة فرانس برس أن “24 شخصا قتلوا واصيب 42 آخرون بجروح في اعتداء هذا الصباح في كابول عندما اندفعت سيارة مفخخة على حافلة تنقل موظفين من وزارة المناجم”.

ووقع الانفجار قبيل الساعة 07,00 (02,30 ت غ) في حي تقطنه غالبية من الشيعة في كابول ويضم عددا من النوادي الرياضية والجامعات والمعاهد وقاعات الاحتفالات.

وتصاعد عمود كثيف من الدخان الأسود بعيد الانفجار.

وتوجه مصور لوكالة فرانس برس إلى المكان حيث هرعت سيارات الاسعاف بينما نقل العديد من الجرحى على متن سيارات أجرة وسيارات خاصة.

ويبدو أن الضحايا من المدنيين من بينهم طلاب كانوا يتوجهون إلى جامعتهم خلال فترة الامتحانات وايضا حراسا لمنزل أحد أبرز زعماء أقلية الهزارة الشيعية والعضو في البرلمان محمد محقق بحسب ما أفاد المتحدث باسمه في اتصال مع فرانس برس.