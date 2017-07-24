إسرائيل تشير إلى حصانة الحارس في حادث إطلاق النار في السفارة بالأردن

(رويترز): أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية الاثنين، إن حارس أمن إسرائيلياً بسفارة إسرائيل بالعاصمة الأردنية عمان، قتل بالرصاص أردنياً هاجمه بمفك براغي في مجمع السفارة بعمان كما توفي أردني ثان.

ومن المحتمل أن يؤدي هذا الحادث إلى شقاق في العلاقات المتوترة بالفعل بين إسرائيل والأردن، لأن الأردن يريد استجواب الحارس الإسرائيلي الذي أصيب بجروح طفيفة ولكن إسرائيل قالته إنه يحظى بحصانة دبلوماسية بموجب اتفاقية فيينا.

وزادت حدة التوتر بين البلدين، منذ أن نصبت إسرائيل أجهزة لكشف المعادن عند مداخل المسجد الأقصى بعد أن قتل ثلاثة مسلحين من عرب إسرائيل شرطيين إسرائيليين بالرصاص، قرب المكان يوم الجمعة قبل الماضي .

وقال بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يشغل أيضاً منصب وزير الخارجية تحدث إلى حارس الأمن وإلى السفيرة عينات شلاين وشدد على أن الحارس لديه حصانة من الاستجواب والمحاكمة.