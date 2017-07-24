مبعوث ترامب يصل إلى إسرائيل الاثنين في محاولة لتهدئة التوتر

(أ ف ب): أعلن مسؤول أمريكي أن جيسون غرينبلات، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، في طريقه الاثنين إلى إسرائيل حيث سيسعى لتهدئة التوتر الذي أدى إلى مواجهات دامية في القدس في الأيام الاخيرة.

وتابع المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته أن “المبعوث الخاص للرئيس ترامب إلى المحادثات الدولية جيسون غرينبلات غادر إلى إسرائيل الليلة الماضية لدعم الجهود من أجل الحد من التوتر في المنطقة”.

ولم تصدر فورا أي تفاصيل إضافية عن الزيارة.

وتأتي زيارة غرينبلات وسط تصاعد حدة التوتر بشأن الاجراءات الأمنية الاسرائيلية الجديدة في محيط الحرم القدسي، حيث قامت سلطات الدولة العبرية بنصب بوابات للكشف عن المعادن على مداخل الموقع الذي يضم المسجد الأقصى وقبة الصخرة، عقب هجوم بتاريخ 14 تموز/ يوليو أسفر عن مقتل عنصري شرطة اسرائيليين.

ويرى الفلسطينيون في الاجراءات الأمنية الأخيرة محاولة اسرائيلية لبسط سيطرتها على الموقع وهو ما دفعهم إلى رفض دخول الحرم القدسي حيث أدوا صلواتهم في الشوارع المحيطة.

وتفيد السلطات الاسرائيلية أن مهاجمي 14 تموز/ يوليو هربوا مسدسات إلى الحرم وانطلقوا منه لمهاجمة عناصر الشرطة.

وتخللت الاحتجاجات الفلسطينية صدامات أسفرت عن استشهاد خمسة فلسطينيين. وليل الجمعة، طعن فلسطيني أربعة اسرائيليين، قتل ثلاثة منهم في منزلهم باحدى مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.