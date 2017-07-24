وفاة خمسة أشخاص في إيران إثر تناولهم مشروبات كحولية مغشوشة

طهران- (د ب أ): أعلن مسؤول إيراني وفاة خمسة أشخاص إثر تناولهم مشروبات كحولية مغشوشة.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن غلام رضا جهان شاهي مساعد رئيس كلية الطب في مدينة سيرجان جنوب شرق البلاد أن المشروبات تسببت في إصابة 76 آخرين بالتسمم.

وأضاف أنه تمت عملية غسيل الكلي للعديد منهم.

تجدر الإشارة إلى أن بيع وشراء وتناول المشروبات الكحولية أمور محظورة في إيران، إلا أن بعض التجار يقومون بتصنيعها بصورة بدائية ومن ثم يتم تداولها بصورة سرية.