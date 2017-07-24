ماكرون يجمع بين السراج وحفتر الثلاثاء قرب باريس

(أ ف ب): أعلنت الرئاسة الفرنسية الاثنين أن الرئيس ايمانويل ماكرون سيعقد اجتماعا الثلاثاء في المنطقة الباريسية يجمع بين أبرز طرفين في النزاع الليبي، رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج والمشير خليفة حفتر.

وقالت الرئاسة في بيان “تعتزم فرنسا من خلال هذه المبادرة تسهيل تفاهم سياسي بين رئيس المجلس (الرئاسي) الليبي وقائد الجيش الوطني، في وقت يتولى الممثل الخاص الجديد للامين العام للامم المتحدة غسان سلامة الذي يشارك في اللقاء مهامه كوسيط للامم المتحدة”.

وتابع البيان ان “فرنسا تعتزم بالتشاور مع كل شركائها تقديم دعمها للجهود من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تحت اشراف الأمم المتحدة تجمع (…) مجمل الاطراف الليبيين”.

واشار البيان إلى أن “التحدي يتمثل في بناء دولة قادرة على تلبية الحاجات الاساسية لليبيين ولديها جيش نظامي موحد تحت إشراف السلطة المدنية”، مضيفا ان ذلك “ضروري لضبط الأمن في الأراضي الليبية وحدودها ولمكافحة المجموعات الارهابية وتهريب الأسلحة والمهاجرين وايضا من أجل العودة إلى حياة مؤسساتية مستقرة”.

وكان السراج المدعوم من الأمم المتحدة والغرب ومنافسه حفتر، التقيا في بداية ايار/ مايو 2017 في أبوظبي وقبل ذلك في كانون الثاني/ يناير 2016 بعيد تعيين الأول.

وحكومة الوفاق الوطني الليبية التي تشكلت بموجب اتفاق رعته الأمم المتحدة، استقرت في العاصمة طرابلس في آذار/ مارس 2016 لكن سلطتها موضع احتجاج المشير حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا والمدعوم من البرلمان ومن حكومة موازية.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان أكد في مقابلة مع صحيفة “لوموند” في مطلع حزيران/ يونيو الماضي أن “ليبيا أولوية بالنسبة إلى الرئيس″ الفرنسي.

وبعد ست سنوات من الاطاحة بنظام معمر القذافي في 2011، لا تزال ليبيا غارقة في أزمة بخصوص انتقال الحكم وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية.