جامايكا تفجر المفاجأة وتطيح بالمكسيك من الكأس الذهبية

(د ب أ): حقق منتخب جامايكا الأول لكرة القدم، مفاجأة من العيار الثقيل في بطولة الكأس الذهبية المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية، بالتغلب على نظيره المكسيكي 1 / صفر الأحد (صباح الاثنين بتوقيت جرينيتش) في الدور قبل النهائي والتأهل إلى المباراة النهائية لملاقاة المنتخب الأمريكي، صاحب الأرض.

وسجل اللاعب كيمار لاورينس الهدف الوحيد للمنتخب الجامايكي من تسديدة صاروخية من كرة ثابتة قبل دقيقتين من انتهاء اللقاء.

ولم يتمكن المنتخب المكسيكي في الوقت المتبقي من تعويض الهدف للاستمرار في الدفاع عن لقبه في البطولة.

وعلى النقيض، عاد منتخب جامايكا للتألق مرة أخرى في الكأس الذهبية، حيث سبق له في النسخة الماضية بالعام 2015 الإطاحة بالمنتخب الأمريكي من الدور قبل النهائي، وها هو يقوم بهذا مجدداً أمام أحد أكبر المرشحين للفوز باللقب.

ولجأ الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للمنتخب المكسيكي، مرة أخرى إلى إدخال تعديلات على التشكيلة الأساسية لفريقه ولكن هذه المرة في مباراة مصيرية.

وشهدت تشكيلة المنتخب المكسيكي ظهور أسماء لاعبين جدد مثل ايرك توريس وايريك جوتيريز.

وفاجأ المنتخب الجامايكي منافسه المكسيكي بتنفيذ الهجمات المرتدة بسرعة كبيرة في بداية المباراة، على عكس مباراة دور المجموعات التي جمعت بين البلدين وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، فقد كشرت جامايكا أنيابها الهجومية بشكل أكبر أمام مرمى المكسيك.

ولكن المنتخب المكسيكي تمكن من استعادة توازنه بعد وقت قصير وبدأ يشن هجماته على مرمى الحارس الجامايكي اندريه بلاك.

واعتمد منتخب جامايكا على التمريرات الطولية لمهاجميه والتي نجح في التعامل معها بشكل جيد للغاية المنتخب المكسيكي.

وسنحت فرصتان محققتان للمنتخب المكسيكي للتقدم في النتيجة خلال الشوط الأول، ولكن الحارس بلاك نجح في التصدي لقذيفتين من نجمي الفريق حامل اللقب خيسوس دوينياس وايريك توريس.

وكان توريس قاب قوسين أو أدنى من مغادرة ملعب اللقاء مطروداً بعد تدخله العنيف على ألفيس باول، لاعب جامايكا، إلا أن حكم اللقاء كان رحيماً به واكتفى بإنذاره.

وفي الشوط الثاني، شن المنتخب الجامايكي أول هجمة خطرة عن طريق اللاعب ريكاردو موريس، ولكن تصويبته الضعيفة سقطت بسهولة بين يدي الحارس المكسيكي خيسوس كرونا.

وبعد ذلك، بدأت المساحات تظهر بين خطوط منتخب جامايكا ولجأ لاعبوه إلى الفردية في الأداء، وهو ما أحسن استغلاله منتخب المكسيك لشن الهجمات. وجاءت الدقيقة 77 لتعلن عن الفرصة الأخطر في المباراة، عندما سدد لاعب جامايكا داميون لوي برأسه كرة متقنة على مرمى المكسيك، أنقذها ببراعة الحارس خيسوس كرونا ليبقي على التعادل بين الفريقين حتى إشعار آخر.

ومع اقتراب شبح ركلات الترجيح وشعور لاعبي الفريقين بالإرهاق، بدأت الفرص تتوالى على كلا المرميين ولكن غاب عنصر الحسم، وتجلى هذا الأمر بشكل واضح في الفرصة المحققة التي أضاعها خيسوس جايردو لصالح منتخب المكسيك. وقبل دقيقتين من صافرة النهاية، احتسبت ركلة حرة مباشرة لصالح جامايكا، تصدى لتنفيذها كيمار لاورينس وسجل هدف الفوز التاريخي لمنتخب بلاده.

وتواجه جامايكا يوم الأربعاء المقبل المنتخب الأمريكي، بقيادة نجميه كلينت ديمبسي ومايكل برادلي، المرشح الأكبر للفوز باللقب والذي تغلب على كوستاريكا في وقت سابق بالدور قبل النهائي بهدفين نظيفين.