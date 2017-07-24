مورينيو يتحدى مارسيال لإخراج أفضل ما عنده

(رويترز): طلب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد من الجناح أنطوني مارسيال تقديم أداء أكثر اتساقا واستقرارا بعدما تألق المهاجم الفرنسي في انتصار ودي بركلات الترجيح على ريال مدريد الأحد خلال فترة الاعداد للموسم الجديد.

وقدم مارسيال عرضا أثار الاعجاب حيث انطلق داخل منطقة الجزاء متجاوزا ثلاثة مدافعين ليصنع هدفا إلى جيسي لينجارد الذي افتتح التسجيل ليونايتد.

وأدرك ريال مدريد التعادل في الدقيقة 69 بعدما ارتكب فيكتور ليندلوف مخالفة ضد تيو هرنانديز لاعب ريال داخل المنطقة ليسجل البرازيلي كاسيميرو من نقطة الجزاء.

وحسم يونايتد المباراة بركلات الترجيح في سانتا كلارا بالولايات المتحدة.

وقال مورينيو إنه لمس تحسنا في طريقة عمل مارسيال خلال التدريبات قبل الموسم الجديد لكن اللاعب البالغ من العمر 21 عاما سيحتاج إلى بذل المزيد في أرض الملعب لاقناعه بقدراته.

وأبلغ مورينيو الصحفيين “نريد المزيد من الاتساق والاستقرار لموهبته. اليوم كان ايجابيا بالنسبة له ولذلك تركته لمدة 90 دقيقة في الملعب”.

وتابع “استمتع بالأمر وقام بتجربة بعض الاشياء. من المهم تجربة أشياء جديدة في مباريات ودية. الأمر كان جيدا لمارسيال وثقته في نفسه”.

وأضاف “أستطيع القول انه يتدرب بشكل أفضل من السابق. يعمل بقوة أكثر من السابق. كل ما يتعين عليه فعله ان يحافظ على استقرار المستوى”.

وسيواجه يونايتد منافسه برشلونة الاسباني يوم الاربعاء في العاصمة واشنطن بينما تحوم شكوك حول جاهزية اندير هيريرا الذي استبدل في الشوط الثاني بعد تعرضه لاصابة.

وأضاف المدرب البرتغالي “يبدو ان الاصابة كانت مؤلمة جدا لدرجة انها اجبرت اندير على الخروج.. يتعين الانتظار لمعرفة حجمها .. حدث الأمر أمام مقاعد البدلاء. كانت عنيفة وربما يكون قد أصيب في الضلوع لكني لست متأكدا”.

ويغيب عن مورينيو بالفعل ثنائي الدفاع ماركوس روخو ولوك شو والجناح آشلي يانج قبل انطلاق الموسم الجديد بعدما تعرض الثلاثي لاصابات طويلة في نهاية الموسم الماضي.

ويستهل يونايتد حملته في الدوري الممتاز في ملعب اولد ترافورد أمام وست هام يونايتد في 13 اغسطس اب.