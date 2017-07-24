وفاة فيلسوفة فرنسية غرقا بعدما أنقذت أطفالا على الشاطئ 

باريس ـ (أ ف ب) : توفيت عالمة النفس والفيلسوفة الفرنسية آن دوفورمانتيل البالغة من العمر 53 عاما غرقا بعدما أنقذت أطفالا على شاطىء بامبلون جنوب شرق فرنسا، بحسب ما أعلنت مصادر في عائلتها لوكالة فرانس برس مساء الأحد.

وعلقت وزيرة الثقافة الفرنسية فرنسواز نيسان في تغريدة على موقع “تويتر” على هذا النبأ بالقول “كانت فيلسوفة كبيرة ومحللة نفسية، كانت تساعدنا على الحياة والتفكير في عالمنا اليوم”.

وهي بدأت الكتابة في العام 1997، ولديها عدد من الكتب والأبحاث منها “مديح الخطر” في العام 2011، و”ذكاء الأحلام” في العام 2012، و”قوة النعومة” في العام 2013.

وهي كانت تكتب منذ عامين مقالات في صحيفة “ليبراسيون” ذات التوجهات اليسارية.