أردوغان يغادر الكويت متوجهاً إلى قطر

(الأناضول): غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دولة الكويت متوجهاً إلى قطر محطته الثالثة والأخيرة في جولته الخليجية.

وكان في وداع أردوغان بمطار الكويت الدولي أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ورئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح ومسؤولين آخرين، بالإضافة إلى السفير التركي في الكويت مراد تامير.

ويرافق أردوغان في جولته الخليجية، عقيلته أمينة، ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ووزير الاقتصاد نهاد زيبكجي، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية براءت البيرق، ووزير الدفاع نور الدين جانكلي، ورئيس الأركان العامة للجيش، الجنرال خلوصي أكار، ورئيس الاستخبارات العامة هاقان فيدان.

جدير بالذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يجري جولة خليجية تستمر يومين، شملت السعودية، التي زارها أمس، وغادر منها إلى دولة الكويت، ليزور دولة قطر اليوم، وذلك في إطار البحث عن حل للأزمة الخليجية الراهنة.