فوز “مانيو” على “الريال” في مباراة الضربات الضائعة! ـ (بالفيديو)

(الأناضول): حقق فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي، صباح الإثنين، الفوز على نظيره ريال مدريد الإسباني بركلات الترجيح بنتيجة 2-1، بعد التعادل في الوقت الأصلي للمباراة بفي مباراة مملة عموما هدف لكل فريق ضمن مباريات الكأس الدولية للأبطال المقامة بأمريكا الشمالية.

تقدم للمان يونايتد جيسي لينغارد في الدقيقة 46، وعادل النتيجة للريال البرازيلي كاسيميرو من ضربة جزاء في الدقيقة 69 من زمن المباراة.

ولجأ الفريقان لركلات الترجيح، أحرو لمانشستر الأرميني هنريك مخيتريان والهولندي داني بليند، فيما أهدر للفريق الإنكليزي كل من الفرنسي انتوني مارتيال والإسكوتلندي سكوت مسي توميني والسويدي فيكتور لينديلوف.

فيما أحرز ركلة الجزاء الوحيدة للريال لويسمي كيزادا، وأهدر ركلات الريال كل من الكرواتي ماتيو كوفاسيتش أوسكار رودريغيز والفرنسي تيو هيرنانديز.

بهذه النتيجة، تصدر فريق مانشستر البطولة برصيد 5 نقاط، وحل الريال في المركز الخامس برصيد نقطة واحدة.

ويشارك في نسخة البطولة بأمريكا الشمالية أندية روما ويوفينتوس الإيطاليين وباريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزية، وبرشلونة وريال مدريد الإسبانيين.

وتنص لوائح المسابقة، حصد الفريق الفائز لثلاث نقاط والخاسر لا يحصل على أي نقطة، وفي حال انتهاء المباراة بالتعادل يتم اللجور لركلات الترجيح على أن يحصد الفائز نقطتين والخاسر نقطة واحدة.