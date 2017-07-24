مدرب تشيلسي يكشف إصابة بيدرو بكسور متعددة في الوجه

لندن – د ب أ : قال أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق تشيلسي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين إن مهاجمه بيدرو أصيب بكسور متعددة في الوجه خلال المباراة الودية التي خاضها الفريق أمام أرسنال في الصين أمس الأول السبت.

وكان اللاعب الأسباني الدولي قد تعرض لارتجاج وكذلك إصابات في الوجه إثر التحام قوي مع ديفيد أوسبينا حارس مرمى أرسنال في المباراة التي انتهت بفوز تشيلسي 3 / صفر ، ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

وقضى بيدرو تلك الليلة في أحد مستشفيات بكين تحت الملاحظة قبل العودة إلى العاصمة البريطانية لندن.

وقال كونتي في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن المباراة الودية المقررة غدا الثلاثاء أمام بايرن ميونخ بطل ألمانيا ، في سنغافورة “الوضع أخطر مما كنت أظن ، حيث كنت أتمنى أن تكون الإصابة مجرد ارتجاج ، ولكن الفحوص كشفت إصابته بكسور متعددة.”

وأضاف “يمكنه مواصلة العمل معنا بعد نحو عشرة أيام لكنه سيرتدي قناعا طبيا.”

وسجل بيدرو 13 هدفا لتشيلسي خلال 43 مباراة في الموسم الماضي ، وتوج معه بلقب الدوري الممتاز.