أردوغان يصل الدوحة في آخر محطة لجولته الخليجية

(الأناضول): وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة قادماً من الكويت في آخر محطات جولته الخليجية.

وكان في استقبال أردوغان بمطار حمد الدولي، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، ووزير الدفاع القطري خالد العطية، وسفير تركيا في الدوحة فكرت أوزر، وسفير قطر في تركيا سالم الشافعي.

ومن المقرر أن يجري أردوغان خلال الزيارة، التي تستمر يوماً واحداً، مباحثات رسمية مع أمير قطر؛ بشأن العلاقات الثنائية وسبل حل الأزمة الخليجية.

ويرافق أردوغان في جولته الخليجية، عقيلته أمينة، ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ووزير الاقتصاد نهاد زيبكجي، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية براءت البيرق، ووزير الدفاع نور الدين جانكلي، ورئيس الأركان العامة للجيش، الجنرال خلوصي أكار، ورئيس الاستخبارات العامة هاقان فيدان.