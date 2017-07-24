مخيتاريان لاعب مانشستر يونايتد يتعهد بالتحسن بعد موسم أول صعب

“رويترز″ : تعهد هنريخ مخيتاريان لاعب وسط مانشستر يونايتد بالتحسن في ثاني مواسمه مع النادي قائلا إن الظروف التي مر بها جعلته أكثر قوة من الناحية الذهنية.

ووصل مخيتاريان إلى أولد ترافورد من بروسيا دورتموند في بداية الموسم الماضي وانتظر حتى سبتمبر/ أيلول ليشارك أساسيا مع فريقه الجديد في الدوري الممتاز أمام مانشستر سيتي قبل أن يقوم المدرب بتغييره بين الشوطين.

وتحسن أداء لاعب منتخب ارمينيا في النصف الثاني من الموسم وأنهاه بقوة وهز الشباك في انتصار 2-صفر في نهائي الدوري الأوروبي على أياكس امستردام.

وأبلغ مخيتاريان الصحفيين “بالطبع سأصبح لاعبا أفضل بعد هذه التجربة”.

وتابع “رغم الصعوبات التي واجهتها الموسم الماضي فان زملائي ساعدوني كثيرا. أصبحت أكثر قوة من الناحية الذهنية.

“أخرجت هذه الظروف أفضل ما لدي. عملت بكل جد لاظهر للجميع قدراتي وما أستطيع أن أقدمه للفريق”.

وقال مخيتاريان إن يونايتد وضع أهدافا كبيرة للموسم المقبل بعدما حصد لقبي كأس الرابطة والدوري الأوروبي في أول موسم للمدرب جوزيه مورينيو في أولد ترافورد.

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 28 عاما “المدرب نفسه قال إننا نحتاج إلى بذل المزيد.

وتابع “نعلم أن هذا الموسم سيكون أصعب لاننا سنلعب في دوري الأبطال وليس الدوري الأوروبي وهو أمر مختلف”.

ويستضيف يونايتد، الذي احتل المركز السادس في الدوري الموسم الماضي، فريق وست هام يونايتد في 13 اغسطس/ اب في افتتاح مشوارهما بالبطولة.