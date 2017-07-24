الشرطة السويسرية: هجوم شافهاوزن “ليس عملًا إرهابيًا”

جنيف – الأناضول : قالت الشرطة السويسرية، الإثنين، إن الحادثة التي شهدتها مدينة شافهاوزن، وأسفرت عن إصابة خمسة أشخاص، بينهم إثنان في حالة خطيرة، “ليست لها علاقة بالإرهاب”.

وذكرت الشرطة، في بيان، أن شخصًا مسلحًا بمنشار هاجم خمسة أشخاص اليوم، في مبنى إداري “يضم مكاتب إدارية” بمدينة شافهاوزن شمالي البلاد، قبل أن يلوذ بالفرار.

وأضاف بيان الشرطة أن الهجوم أسفر عن إصابة الخمسة بجروح، اثنان منهم في “حالة خطيرة”.

وأوضح البيان أن “الحادثة ليست عملًا إرهابيًا”، دون أن توضح الدافع وراء الهجوم.

ولفتت الشرطة إلى أنها ما زالت تبحث عن المشتبه به في تنفيذ الهجوم، الذي قالت إن طوله يبلغ 190 سم، أصلع الرأس، وأشعث الشكل.

وحذّرت الشرطة في البيان من “خطورة” المشتبه به، مشيرة أنها غير متأكدة فيما إذا كان ما يزال يحتفظ بالمنشار الذي نفذ به الاعتداء.

ويضم المبنى الذي جرى فيه الحادث مكاتب لمحامين وشركات تأمين، ولم يتضح على الفور من كان المستهدف من هذا الاعتداء.