زينب البدوي تدشن على “بي بي سي” أفلاما وثائقية عن تاريخ افريقيا

لندن -”القدس العربي”: دشنت مذيعة الـ”بي بي سي”، السودانية الأصل زينب البدوي، مؤخرا سلسلة الأفلام التي أنتجتها عن تاريخ بعض الحضارات الأفريقية، وهو مشروع عملت البدوي على انتاجه لسنوات، وقد بدأت قناة ” بي بي سي وارلد” السبت الماضي عرض السلسلة الوثائقية بفيلم عن حضارة مملكة كوش السودانية وتردد ان الأفلام ستكون متاحة للعرض على القنوات الإفريقية كافة دون مقابل مادي”. وكانت البدوي قد تنقلت مع فريق عملها إلى عدد من البلدان الافريقية، من بينها أثيوبيا وتنزانيا والسودان لإنتاج هذه السلسة الوثائقية عن تاريخ افريقيا.