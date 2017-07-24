رئيس جامعة الأزهر يقر بالقبض على 70 وافدا أجنبيا في مصر

القاهرة – الأناضول : قال رئيس جامعة الأزهر، محمد المحرصاوي، الإثنين، إنه تم القبض على 70 وافدا أجنبيا، للتأكد من صحة أوراق إقامتهم في المدينة الجامعية.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقده، اليوم الإثنين، بمقر جامعة الأزهر، للإعلان عن الموعد النهائي لتنسيق كليات جامعة الأزهر.

وأوضح المحرصاوي أن التحقيق مع الوافدين الأجانب أثبت إنتماء 20 منهم لجامعة الأزهر، فيما استغل 50 أجنبيا، بينهم 3 طلاب مفصولين، الإقامة في المدينة الجامعية دون أن يكون لهم علاقة بجامعة الأزهر.

ويعد هذا التصريح اعترافا من رئيس جامعة الأزهر باحتجاز عشرات الوافدين الأجانب “لم يحدد جنسياتهم” ، عقب نفي الأمر من قَبل عبر بيان رسمي.

ومطلع يوليو/تموز الجاري، اتهم ناشطون مصريون ومنظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، وتقارير إعلامية، قوات الأمن المصرية باحتجاز عشرات الطلاب من إقليم تركستان الشرقية بالصين، والمنتمين إلى أقلية الأيغور ممن يدرسون في جامعة الأزهر.

وينحدر الأُيغور من إقليم تركستان الشرقية “تطلق عليه السلطات الصينية اسم شينجيانغ”، وهي أقلية مسلمة تطالب باستقلال إقليمها عن الصين.

وعلى صعيد آخر، أكد رئيس جامعة الأزهر أنه “لم يتم إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس الذين دخلوا السجون بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، عقب الإفراج عنهم”.

وتابع “من يثبت إنتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين لن يتم تعيينه في هيئة التدريس بجامعة الأزهر”.

وتعتبر الحكومة المصرية، الإخوان جماعة إرهابية محظورة منذ ديسمبر/ كانون أول 2013، وهو القرار الذي ترفضه الجماعة.