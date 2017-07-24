الإحتلال الإسرائيلي يضع ممرات حديدية في باب الأسباط المؤدي للمسجد الأقصى

القدس – الأناضول : وضعت شرطة الإحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الإثنين، ممرات حديدية، إلى جانب بوابات التفتيش الإلكترونية، في مدخل باب الأسباط، الواقع في الجدار الشمالي للمسجد الأقصى.

ويتضح من مسار هذه الممرات، أنها تتجه إلى البوابات الإلكترونية، ما قد يشير إلى أن الشرطة عاقدة العزم على إبقاء البوابات رغم الاحتجاجات الفلسطينية الواسعة.

وسبق وضع هذه الممرات، زيارة قام بها القائد العام لشرطة الإحتلال الإسرائيلي روني ألشيخ، وقائد شرطة الإحتلال الإسرائيلي في القدس يورام هليفي إلى منطقة باب الأسباط، وعدد من بوابات المسجد صباح اليوم.

وكان الفلسطينيون قد امتنعوا عن الدخول إلى المسجد الأقصى منذ وضع تلك البوابات يوم الأحد من الأسبوع الماضي، مطالبين بإزالتها.

ولم يصدر أي توضيح عن شرطة الإحتلال بشأن الخطوة الجديدة اليوم.