نشر قوات روسية لمراقبة منطقتين مشمولتين بخفض التصعيد في سوريا

موسكو – أ ف ب : اعلن الجيش الروسي الاثنين نشر قوات من الشرطة العسكرية الروسية على طول منطقتين يشملهما خفض التصعيد في سوريا في جنوب غرب البلاد وفي الغوطة الشرقية قرب دمشق لمراقبة التزام الهدنة.

وقال الجنرال سيرغي رودسكوي من هيئة الاركان في مؤتمر صحافي في موسكو ان “الشرطة العسكرية الروسية اقامت” مركزي تدقيق وعشرة مراكز مراقبة على طول حدود منطقة خفض التصعيد في جنوب غرب سوريا، اضافة الى مركزي تدقيق واربعة مراكز مراقبة في الغوطة الشرقية.