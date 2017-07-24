قالن : أردوغان اتفق مع الزعماء الخليجيين على ضرورة استمرار مبادرات حل الأزمة

الدوحة - الأناضول : قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية التركية، إبراهيم قالن، إن الرئيس رجب طيب أردوغان اتفق مع الزعماء الذين التقاهم في جولته الخليجية على ضرورة استمرار مبادرة الكويت والمبادرات الراهنة لحل الأزمة عبر التفاوض والحوار.

وأضاف قالن، في بيان الإثنين، أنه جرى التأكيد خلال اللقاءات على ضرورة وحدة الصف بين الدول الإسلامية وحماية الحقوق السيادية للدول.

وأشار إلى أن أردوغان تناول، خلال جولته الخليجية أيضًا، العلاقات الثنائية والتطورات في سوريا والعراق، كما ناقش مع نظرائه قضايا إقليمية مثل مكافحة الإرهاب.

جدير بالذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يجري جولة خليجية بدأت أمس وتستمر يومين، شملت السعودية، التي زارها أمس، وغادر منها إلى دولة الكويت، ليزور دولة قطر اليوم، وذلك في إطار البحث عن حل للأزمة الخليجية الراهنة.

ويرافق أردوغان في جولته الخليجية، عقيلته أمينة، ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ووزير الاقتصاد نهاد زيبكجي، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية براءت البيرق، ووزير الدفاع نور الدين جانكلي، ورئيس الأركان العامة للجيش، الجنرال خلوصي أكار، ورئيس الاستخبارات العامة هاقان فيدان.

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه “حملة افتراءات وأكاذيب”.

ويقوم أمير الكويت أيضًا، بجهود وساطة لرأب الصدع الخليجي حظيت بدعم دولي واسع.