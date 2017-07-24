رانيا فريد شوقي: لهذا السبب لجأت الى طبيب نفسي

قالت الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي أنها تعيش حياة مستقرة مع زوجها تامر الصراف الذي وصفته بأنه رجل محترم ومحب للفن.

وقالت رانيا إنها تعتبر زوجها هدية من الله، وأنها تطلب رأيه في أي عمل تتقدم له، ولكنه يحترم فنها ولا يفرض عليها أي شيء.

وأضافت إنها تحب ان تعطي حياتها الاسرية وقت كبير، ولذلك تقضي أغلب الوقت في بيتها، وتحب أن تدخل المطبخ باستمرار وتتفنن في صنع الوجبات اللذيذة مثل المكرونة.

كما كشفت رانيا إنها ذهبت لطبيب نفسي مرة ثانية عندما مرت ابنتيها بفترة المراهقة ولم تستطع أن تتعامل معهن، وبالفعل حصلت على المساعدة.