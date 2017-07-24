أطفال ماليزيون يتدربون على مناسك الحج ـ ( بالصور)

كوالالمبور ـ (أ ف ب) : شارك آلاف الأطفال في ماليزيا في محاكاة لمناسك الحج أقيمت الاثنين، وطافوا حول مجسّم للكعبة مرتدين ثياب الإحرام، أي الغطاء الأبيض فقط، في جوار العاصمة كولالمبور.

وشارك في هذا الحدث أربعة آلاف طفل تدلت من أعناقهم حقائب خضراء، والهدف منه تدريب الصغار على مناسك الحج، بحسب خيرية قمر الدين المتحدثة باسم المنظمين.

وقالت لوكالة فرانس برس “الهدف من هذه المحاكاة تعليم صغار المسلمين أهمية الحج وتبديد أي خوف أو قلق من الطواف في الزحام حول الكعبة”.

وأضافت “كان الصغار متحمسين جدا، وهم الآن يتطلعون إلى الحج فعلا”.

ويبلغ عدد الحجاج الماليزيين سنويا 27 ألفا يسافرون إلى المملكة العربية السعودية لإتمام هذه الفريضة، وهي أحد أركان الإسلام الخمسة.