متحف المتروبوليتان في نيويورك يواجه الإسلاموفوبيا

(الأناضول): ينظم متحف المتروبوليتان في مدينة نيويورك الأمريكية، برنامجا مجانيا يوم الجمعة من كل أسبوع، للتعريف بثقافة دول العالم الإسلامي، والعمل كجسر بين الثقافات في مواجهة الإسلاموفوبيا.وقال مسؤول القسم التركي في قسم الفن الإسلامي بالمتحف، دنيز بايزيد، في تصريح للأناضول، إن قرار تنظيم البرنامج المجاني اتخذ بعد قرار حظر السفر الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مواطني 6 دول إسلامية.وأوضح بايزيد أن البرنامج الذي ينظمه قسم الفن الإسلامي، كان يقتصر في البداية على 4 من الدول التي شملها الحظر، وهي إيران والعراق وسوريا واليمن، ثم اتسع بعد الإقبال الذي شهده ليشمل منطقة جغرافية أوسع.وأضاف أن من أهم أهداف البرنامج مواجهة الأحكام المسبقة ضد الإسلام، ويشمل إعداد المسؤولين عن المتحف والباحثين عروضا مختلفة للجمهور، والإجابة على أسئلتهم.

ويلخص بايزيد هدف البرنامج بالقول “نريد أن نقدم الشرق الأوسط من منظور جديد. حاليا تصلنا بشكل متواصل أخبار سيئة من المنطقة، ونحن نعمل على إيصال الصورة الإيجابيةّ”.