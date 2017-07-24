هل اقترب المان يونايتد من ضم هدفه القديم؟ أنشيلوتي يُجيب

“القدس العربي”:

نفى المدير الفني لبايرن ميونخ كارلو أنشيلوتي، صحة التقارير التي ربطت مستقبل متوسط ميدانه التشيلي آرتورو فيدال بمانشستر يونايتد، مؤكدًا تمسك العملاق البافاري بصاحب الـ30عامًا، مهما كانت الإغراءات. ويسعى زعيم بلاد مهد كرة القدم للتعاقد مع فيدال منذ عامين أو أكثر، وتحديدًا منذ أن كان لاعبًا في صفوف يوفنتوس، إلا أن بطل ألمانيا نجح في استغلال علاقته “الوردية” بمسؤولي السيدة العجوز، ونجح في خطف الدولي التشيلي قبل اليونايتد.

ومؤخرًا، ادعت بعض وسائل الإعلام في بريطانيا، أن إدارة المان يونايتد تُخطط للانقضاض على الهدف القديم قبل ضربة بداية الموسم الجديد، بعد تعثر مفاوضات نقل الصربي نيمانيا ماتيتش من ستامفورد بريدج إلى مسرح الأحلام، بالإضافة لمغالاة رئيس توتنهام دانيال ليفي في شروطه، نظير بيع الدولي الإنكليزي إيريك داير.

لكن حاكم آليانز آرينا، أصر على أن فيدال لن يُغادر النادي هذا الصيف على أقل تقدير، وفي هذا الصدد قال للصحفيين “فيدال سيبقى معنا وأثق أنه لا يُفكر في الرحيل. أعلن أننا في وقت الشائعات، ونحن اعتدنا على هذا الأمر. لكن ما أستطيع قوله أن فيدال سيبقى معنا بنسبة 100%”.

وكان النجم التشيلي قد ارتدى قميص البايرن في صيف 2015 قادمًا من يوفنتوس مقابل رسوم تجاوزت الـ40 مليون يورو، وخلال هذه الفترة دافع عن ألوان ناديه الألماني في 88 مناسبة، وسجل 16 هدفًا، والأهم أنه فاز بلقبي بوندسليغا ولقب كأس ألمانيا.