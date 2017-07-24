مورينيو يُثير قلق الجماهير على إصابة شريك بوغبا

“القدس العربي”:

أثار المدير الفني لمانشستر يونايتد جوزيه مورينيو، قلق الجماهير على لاعب الوسط أندير هيريرا، بعد تعرضه لإصابة في أحد ضلوعه، أثناء مشاركته أمام ريال مدريد، في مباراة الأمس الودية، التي حسمها النادي الإنكليزي بركلات الجزاء الترجيحية، ضمن منافسات كأس الأبطال الودية المُقامة في الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

وشارك الدولي الإسباني كبديل في الشوط الثاني، لكن بعد دقائق قليلة أصيب في التحام مع أحد لاعبي النادي الملكي على خط التماس، ما تسبب في خروجه من أرضية ميدان ملعب “ليفي” من شدة الألم، ليُصبح أولى ضحايا الشياطين الحمر في جولة الاستعداد للموسم الجديد الذي سينطلق في بلاد الضباب منتصف أغسطس المُقبل.

وعندما سُئل المدرب البرتغالي عن حالة لاعبه الإسباني وموقفه من المشاركة أمام برشلونة في اللقاء الودي المُقبل، أجاب للصحفيين “لقد تعرض لإصابة مؤلمة. إنها مؤلمة جدًا، وحتى الآن لا نعرف مدى خطورة الإصابة، عادة أطلب من اللاعبين عدم المخاطرة بأي شيء في مثل هذه المباريات (الودية).

“النتيجة ليست مهمة بالنسبة لنا في المباريات الودية، حتى هيريرا كان على مقاعد البدلاء، لكن من سوء حظه أنه أصيب في التحام أكثر من سيئ، ومن الواضح أن الإصابة في أحد أضلاعه، لكن كما قلت. لا أعرف إذا كانت إصابة خطيرة أم طفيفة”.”أنا دائما أقول للاعبين أنك لا تخاطر بأي شيء في المباريات الودية، وإذا كنت تشعر أن شيئا ما قادم، حتى لو كان قليلا إصابة، النزول لأن النتيجة ليست مهمة، وكان مؤلما جدا، وكان في أمام مقاعد البدلاء، كان اتصالا سيئا، ربما هو أضلاعه ولكن أنا لا أعرف “.

وكان اليونايتد قد استهل مشواره في بطولة كأس الأبطال الودية الدولية، بإسقاط عدو المدينة “مانشستر سيتي” بثنائية روميلو لوكاكو وماركوس راشفورد، قبل أن يفوز على الريال بمساعدة ركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بهدف لمثله، وسوف يختتم مبارياته بمواجهة البرسا في أول ساعات الخميس المُقبل.